Paus smijenjen s čela saborskog Kluba IDS-a jer je glasao za opoziv Vlade? Šef stranke kaže: "To je rotacija"

"Umjesto podrške zbog činjenice da sam među tri najaktivnija saborska zastupnika u Hrvatskoj, smijenili su me s mjesta predsjednika Kluba IDS-a u Saboru zbog izrečenih stavova oko Gospića i ekocida diljem Hrvatske. Usprkos svemu što proživljavam ovih tjedana, nemam dileme da sam u bitki za zaštitu našeg prostora i zdravlja ljudi stao na pravu stranu. U politici se vrlo lako izgubiti u trulim kompromisima. Kada šutiš na nepravdu postaješ onaj koji ju podržava i upravo zato uvijek moraš imati na umu integritet i standarde ispod kojih ne možeš i ne želiš ići.