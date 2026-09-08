PREVIRANJA U IDS-u
Paus smijenjen s čela saborskog Kluba IDS-a jer je glasao za opoziv Vlade? Šef stranke kaže: "To je rotacija"
Predsjedništvo IDS-a na sjednici održanoj u ponedjeljak donijelo je odluku prema kojoj saborski zastupnik i bivši predsjednik stranke Dalibor Paus više neće biti predsjednik Kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru.
Tu su vijest kao neslužbenu u utorak ujutro objavili Novi list, Glas Istre i još neki lokalni i regionalni mediji. U njoj stoji da Paus više nije predsjednik saborskog Kluba IDS-a u kojemu je uz njega i Anteo Milos, a odnedavno i zastupnik talijanske manjine Marin Corva koji je u Saboru zamijenio umirovljenog Furija Radina.
Peršurić: Rotacija zbog završnih priprema za izbore
Tijekom dana predsjednik IDS-a Loris Peršurić potvrdio nam je odluku prema kojoj Paus više nije predsjednik Kluba zastupnika no ne nazvavši je smjenom nego - rotacijom.
"Odluka o rotaciji je donesena zato što IDS ulazi u završnu fazu priprema za izbore i želimo maksimalnu prisutnost i koordinaciju u Saboru. Kolega Paus je naš saborski zastupnik, on ostaje u Saboru te nastavlja zastupati politike IDS-a dok me Anteo Milos mijenja u Saboru i do mojeg povratka preuzima vođenje Kluba zastupnika, što nam omogućuje veću vidljivost i jasniji fokus na politike koje provodimo. IDS je stabilan, organiziran i usmjeren na interese Istre i Kvarnera te dobrobit naših građana", poručio je Peršurić.
HDZ-ovac kritizirao IDS zbog Pausa
Je li povod toj rotaciji ipak bila nedavna Pausova odluka da zbog slučaja Gospić stavi svoj potpis na zahtjev za opoziv Vlade, a potom i na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora, održanoj 21. i 22. kolovoza, glasa za opoziv? Peršurić kaže da odluka nije imala veze s tim.
"Ne, ne... isključivi razlog je priprema za izbore do mog povratka u Sabor", kaže.
No već sljedećeg dana nakon neuspjelog izglasavanja nepovjerenja Vladi na izvanrednoj sjednici sabora, na tradicionalnoj Utrci na prstenac u Barbanu, općini u kojoj je Paus godinama bio načelnik, izaslanik predsjednika Sabora i čelnik istarskog HDZ-a Anton Kliman oštro je kritizirao Pausovu odluku da glasa za opoziv Vlade. Kliman je Pausov čin nazvao "pogrešnim i nerazumnim" izrazivši nadu da njegov stav nije i jedinstveni stav IDS-a.
"Ili kolega Paus nije razumio ili možda ima takvu politiku da želi hrvatsku Vladu vidjeti u opoziciji i nove izbore u dogledno vrijeme", rekao je tada Kliman u Barbanu.
Pausova kritika vodstvu IDS-a i Peršurićeva Pausu
Osupnut time što je Kliman "očitao bukvicu" IDS-u zbog njegovog stava u Saboru, Paus je prošloga tjedna napisao oštro intonirano pismo vodstvu IDS-a koje je objavio portal Istra24, a očito je pridonijelo odluci Predsjedništva stranke da ga zamijeni na mjestu predsjednika saborskog Kluba.
U tom pismu Paus je istaknuo kako njegov potpis na prijedlog opoziva Vlade nije bilo soliranje, nego potez usuglašen s predsjednikom stranke Peršurićem te da je na izvanrednoj sjednici Sabora u ime IDS-a podržao zaključke predsjednika Milanovića o potrebi hitne sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Posebno ga je pogodilo što njegova stranka nije reagirala na Klimanove kritike.
"Izostanak reakcije vodstva stranke na ovaj bezočni napad HDZ-a na IDS govori više od riječi. Mene ne treba braniti. Nebrojeno sam puta pokazao da se znam braniti. Ali nedopustivo je da vodstvo stranke nije branilo IDS", poručio je Paus u tom pismu.
Peršurić o Pausovim kritikama kaže kako su "jedno drugačije mišljenje unutar stranke".
"I prije i sada naša različita razmišljanja bila su snaga naše stranke, ali ona se trebaju argumenitrano raspraviti na određenim stranačkim tijelima prije donošenja odluka", rekao je.
"Umjesto odgovora dobio sam kaznu"
Na koncu se oglasio i Paus objavom na Facebooku u kojoj je napisao kako je umjesto odgovora na izravna pitanja Predsjedništvu stranke - dobio kaznu. Prethodno nam je u kratkom telefonskom razgovoru rekao kako neće davati izjave dok se stranka službeno ne oglasi.
"Umjesto podrške zbog činjenice da sam među tri najaktivnija saborska zastupnika u Hrvatskoj, smijenili su me s mjesta predsjednika Kluba IDS-a u Saboru zbog izrečenih stavova oko Gospića i ekocida diljem Hrvatske. Usprkos svemu što proživljavam ovih tjedana, nemam dileme da sam u bitki za zaštitu našeg prostora i zdravlja ljudi stao na pravu stranu. U politici se vrlo lako izgubiti u trulim kompromisima. Kada šutiš na nepravdu postaješ onaj koji ju podržava i upravo zato uvijek moraš imati na umu integritet i standarde ispod kojih ne možeš i ne želiš ići.
Iako sam ljudski doista razočaran, nisu ugasili žar u meni da se borim za Istru u Saboru, ali da i dalje pokušam mijenjati stvari u IDS-u", poručio je Paus.
Koketiranje s HDZ-om "puno veće od potrebnog"
U domaćim političkim kuloarima već se neko vrijeme spominje mogućnost pridruživanja IDS-a HDZ-ovoj parlamentarnoj većini, naročito ako bi HDZ u nekom trenutku bio primoran odbaciti koalicijsko partnerstvo s Domovinskim pokretom pa kao 2017. godine nakon razlaza s Mostom zaokrenuti blago ulijevo, više prema centru.
Od nekih ljudi bliskih IDS-u čuli smo kako stranka "koketira s HDZ-om puno više nego što je potrebno" i time šalje krivu poruku istarskoj javnosti.
"Treba razlikovati vrijednosni sustav koji smo izgradili od operativne suradnje s HDZ-ovom vladom koja je na lokalnoj razini često neizbježna", rekao je jedan od njih.
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