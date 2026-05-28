Ilustracija: Becca Schultz on Unsplash

Ako vam je tijekom noći prevruće i teško zaspite, osobito ovih dana kada dnevne temperature prelaze 30 stupnjeva, a ni noći više nisu svježe, postoji jednostavan trik kojim možete rashladiti spavaću sobu za manje od pet minuta — i to bez dodatnih troškova za struju.

Podijeli

Oglas

S približavanjem ljeta mnogima upravo visoke noćne temperature postaju najveći problem. Nesanica zbog vrućine, stalno okretanje po krevetu i znojenje tijekom noći česta su pojava kada se prostorija ne može dovoljno ohladiti.

Većina ljudi tad poseže za ventilatorom ili klima-uređajem, no mnogima smeta buka tijekom spavanja, dok dodatni rad uređaja znači i veću potrošnju električne energije. Uz to, ventilatori i klima često podižu prašinu i pelud, zbog čega prostorija može postati zagušljiva, piše Nova.rs.

Trik s mokrim ručnikom

John Lawless iz tvrtke Best Heating tvrdi da postoji puno jednostavniji način rashlađivanja prostorije tijekom noći - potreban vam je samo običan ručnik.

"Ako otvorite prozor i ispred njega objesite vlažan ručnik ili plahtu natopljenu hladnom vodom, prostorija se može osjetno rashladiti", objasnio je.

Prema njegovim riječima, topli zrak koji ulazi izvana prolazi kroz vlažnu tkaninu i pritom se hladi prije nego što uđe u sobu.

Tijekom dana sunce zagrijava zrak oko prozora, a toplina ostaje zarobljena u prostoru. Kad navečer zatvorimo zavjese ili rolete, velik dio te topline ostaje unutar sobe.

Kako funkcionira metoda?

Trik se temelji na procesu isparavanja vode. Da bi voda isparila, potrebna joj je energija koju uzima iz topline okolnog zraka.

Na taj način vlažan ručnik praktično "izvlači" toplinu iz zraka prije nego što on uđe u prostoriju, što može značajno sniziti temperaturu u spavaćoj sobi i olakšati uspavljivanje tijekom toplih noći.

Kako pravilno koristiti trik?

Najprije u umivaonik ili posudu ulijte hladnu vodu i namočite ručnik. Važno je da bude dobro vlažan, ali ne potpuno mokar i da iz njega ne kapa voda.

Ako je ručnik previše natopljen, zrak neće moći normalno prolaziti kroz tkaninu pa prostorija može postati sparna i vlažna.

Ručnik zatim objesite uz otvoreni prozor kako bi zrak mogao prolaziti kroz njega. Čak i slab protok zraka dovoljan je da metoda djeluje.

Za još bolji učinak vlažan ručnik možete objesiti i na vrata sobe.

Kada se osuši, dovoljno ga je ponovno navlažiti, a prostorija bi tijekom večeri trebala ostati osjetno ugodnija za spavanje — čak i za vrijeme vrlo toplih noći.