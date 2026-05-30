Milijuni žena oboljelih od raka dojke mogli bi izbjeći kemoterapiju

Milijuni žena oboljelih od raka dojke mogli bi sigurno izbjeći kemoterapije s obzirom na to da su znanstvenici razvili DNK test koji uspijeva razlikovati pacijentice koje će vjerojatno imati korist od takvog liječenja u odnosu na one koje neće, pokazali su rezultati novog istraživanja, javlja BBC u subotu.

Međunarodna studija otkrila je da bi više od dvije trećine njezinih sudionica moglo biti pošteđeno nuspojava koje nastaju nakon kemoterapije i liječeno samo hormonskom terapijom.

Kemoterapija može uzrokovati umor, mučninu, gubitak kose, oslabiti imunološki sustav i prouzročiti probleme s plodnošću.

Studija, koju su vodili znanstvenici s UCL-a (University College London) obuhvatila je više od 4000 žena kojima je nedavno dijagnosticiran rak dojke, starijih od 40 godina u Velikoj Britaniji, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i Tajlandu.

Znanstvenici su koristili genski test pod nazivom Prosigna da bi izmjerili aktivnost 50 gena uključenih u razvoj raka dojke i izračunali kolik je rizik da se pacijentici bolest vrati.

One koje su dobile nizak rezultat, a riječ je o dvije trećine iz skupine, nisu liječene kemoterapijom. Petogodišnja stopa preživljavanja njihove skupine iznosila je 93,7 posto, u usporedbi sa stopom od 94,9 posto među pacijenticama koje su primale kemoterapiju u sklopu skrbi.

Primarni tretman za rak dojke obično je operacija uklanjanja tumora. Kemoterapija se često preporučuje nakon toga da bi se smanjio rizik od recidiva.

Redovito se nudi i pacijenticama s rakom dojke dijagnosticiranim u ranom stadiju koji se proširio na obližnje limfne čvorove.

Kliničari su zabrinuti da liječenje pruža malo koristi onima s najčešćim tipom raka dojke, objavio je UCL. Sveučilište je izvijestilo i da više od 5000 pacijenata NHS-a godišnje može izbjeći kemoterapiju kao rezultat ovog istraživanja.

Rezultati studije bit će predstavljeni na najvećoj svjetskoj konferenciji o raku, godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u subotu u Chicagu.

Profesor David Miles, vodeći stručnjak za rak, rezultate studije ocijenio je "revolucionarnima".

"Sada pouzdano možemo predvidjeti da mnoge pacijentice neće imati nikakve koristi od kemoterapije, pa stoga za njom nemaju ni potrebe", rekao je za BBC-jev Newshour.

Dodao je kako će test omogućiti liječnicima da "sa sigurnošću definiraju velik broj žena koje jednostavno neće imati koristi od kemoterapije, zbog čega neće morati prolaziti kroz sve neugodnosti, a da od takve vrste liječenja nemaju nikakve koristi."

"Ranije smo kemoterapiji podvrgavali sve oboljele pacijentice. Na njih stotinu deset je od nje imalo koristi", rekao je.

Nije poznato odnose li se nalazi studije i na pacijentice mlađe od 40 godina, a konačni rezultati bit će dostupni za nekoliko godina, prema UCL-u.