Tomašević održao dirljiv govor u Lisinskom: "Hvala što ste uvijek bili i što ste i dan danas domovini vjerni"

Najemotivniji dio govora bio je trenutak kada se prisjetio svog prvog susjeda i najboljeg prijatelja svojega oca, koji je sudjelovao u postrojavanju Zbora narodne garde u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. „Bio je moj prvi susjed i najbolji prijatelj mojeg oca....koji je šest mjeseci nakon postrojavanja Zbora narodne garde poginuo na ratištu i iza sebe je ostavio sina od dvije godine i suprugu koja je bila tada trudna sa sinom koji danas nosi njegovo ime, Nino”, rekao je Tomašević.