dobili medalje
Ovo je vojnomedicinski tim koji je spasio život dječaku koji se gušio trešnjom na Jarunu
Vojnim liječnicima i medicinskoj sestri uručene su medalje jer su pružili hitnu pomoć dječaku koji se gušio trešnjom
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid uručili su danas na Jarunu medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su jučer spasili život dječaku predškolske dobi koji se gušio trešnjom.
Riječ je o četvero pripadnika Vojnog zdravstvenog središta Zapovjedništva za potporu OSRH koji su odlikovani medaljom za pomoć civilnim institucijama.
Medalje su primili bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i časnička namjesnica Maja Herceg, medicinska sestra.
Riječ je o medalji koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja i vještine, stečene kroz vojnu službu i obuku, primijene u situacijama kad su životi civila ugroženi.
Vojni medicinski tim pružio je hitnu medicinsku pomoć dječaku koji se tijekom boravka na Jarunu počeo gušiti trešnjom. Stručnom intervencijom vojnih liječnika i medicinske sestre spašen mu je život.
Ministar Anušić zahvalio je pripadnicima vojnog medicinskog tima na brzoj reakciji i prisebnosti te istaknuo kako su upravo znanje, iskustvo i predanost službi omogućili spašavanje dječakova života.
„Ono što su naučili u Oružanim snagama Republike Hrvatske iskoristili su da spase jedan mladi život. Neprocjenjivo.“, poručio je Anušić. Dodao je kako su medalje uručene četirima pripadnicima Hrvatske vojske koji su svojim stručnim i pravodobnim postupanjem spasili dijete.
Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid istaknuo je profesionalnost i spremnost pripadnika Hrvatske vojske da pomognu građanima u svakom trenutku.
„Građani uvijek mogu računati na nas u svakoj situaciji“, rekao je Kundid, dodavši kako je pomaganje jedan od temeljnih zadataka Oružanih snaga jer postoje radi općeg dobra. Naglasio je kako su pripadnici Hrvatske vojske uvijek spremni pomoći i žrtvovati se za građane te da su „Oružane snage uvijek uz svoj narod i onda kada je najteže“.
Pripadnici nagrađenog medicinskog tima istaknuli su kako su u toj situaciji postupali profesionalno i u skladu sa svojim znanjem i iskustvom.
Satnica Marija Vrljičak rekla je kako za njihova postupanja u takvim situacijama nema puno razmišljanja.
„Vidiš dijete i jednostavno kreneš pomoći“, kazala je Vrljičak. Istaknula je kako je medicina njezin prvi poziv, a poziv joj je i vojska te da je prisegnula i svojoj struci i domovini. „Drugo ne znam raditi“, poručila je.
Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska ponosni su na svoje pripadnike koji gotovo svakodnevno svoja vojna znanja primjenjuju u životnim situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju, pribranost i staloženost te na taj način nerijetko spašavaju živote.
