SPAS OD VRUĆINE
"Privatni bazen nije luksuz": Zagrepčanin otkriva koliko ga je platio i koliki su troškovi održavanja
Ljeta su sve toplija, ljudi traže osvježenje gdje god mogu, a sedam dana na moru koliko si najčešće mogu priuštiti, tek su djelić dugog i (pre)toplog ljeta.
Mnogima na kontinentu spas od vrućina su gradski bazeni ili obližnje rijeke i jezera. Neki imaju mogućnost i sreću kupati se u vlastitom bazenu.
Jedan od tih je Zagrepčanin Milivoj Pašiček, novinar u mirovini koji je prije 22 godine kupio i postavio bazen u dvorištu obiteljske kuće. Privatni bazen nema baš svatko, ali Pašiček ne smatra to nekim naročito velikim luksuzom kako bi se na prvu moglo pomisliti.
"Nagovorio me liječnik nakon operacije kralježnice"
"Kada sam ga kupovao koštao je kao i prosječan stari automobil srednje klase. Ne znam kakve su današnje cijene, ali već u ono vrijeme bazen nije više bio neki poseban luksuz. Na to me nagovorio liječnik koji mi je prije toga operirao kralježnicu. Imao sam prostora u dvorištu, a leđno plivanje najbolji je lijek za kralježnicu", kaže.
Cijena bazena ovisi i o veličini, a bazen našeg sugovornika nije suviše velik: deset metara dužine i pet metara širine.
"Više od toga i ne treba. Ima dovoljno prostora za puno zaveslaja rukama", kaže Pašiček.
Od 'napuhanaca' do betonskih
Nekoliko je vrsta bazena: od onih najjeftinijih, na napuhavanje, pa samostojećih montažnih do ugradbenih koji mogu biti montažni poliesterski ili pravi betonski, ujedno i najskuplji.
Prema platformi Trebam.hr, u Hrvatskoj su cijene bazena za napuhavanje su od 100 do 680 eura. Samostojeći metalni montažni bazeni najčešće koštaju od 1.000 do 1.800 eura. Samostojeći bazeni, ali kompozitni u kombinaciji plastike i drveta skuplji su i koštaju od 6.800 do 10.900 eura. Najskupljim, ugradbenim betonskim bazenima, cijene su od 25.000 pa do 58.800 eura, ovisno o veličini i ugrađenoj opremi.
Poliesterskim ugradbenim bazenima, kakav ima i naš sugovornik, cijene su u rasponu od 14.000 do 20.000 eura, a najveća prednost im je jednostavna ugradnja i održavanje. To su i najprodavaniji bazeni u Hrvatskoj.
Od sredine travnja do sredine listopada
Što se tiče održavanja, Pašiček kaže kako zaposlenici tvrtke od koje je kupio bazen (na slici dolje) dođu dvaput godišnje - u proljeće otvoriti ga i očistiti, a u jesen zatvoriti ga, odnosno navući zimski plašt preko bazena.
"Evo baš ovih dana doći će otvoriti bazen. Inače ga otvaram već polovicom travnja, najkasnije 1. svibnja, ali ove godine zbog nekih drugih obaveza otvaram ga kasnije. Dečki dođu, skinu s njega zimsku navlaku, ispumpaju postojeću vodu koja zbog statike mora ostati u bazenu preko zime, očiste ga, puste novu vodu i ubace tablete klora. Time je njihov dio priče gotov do završetka sezone, obično sredinom listopada. U međuvremenu sam brinem o bazenu", priča naš sugovornik.
Održavanje bazena košta ga, kaže, nešto manje od 400 eura godišnje.
"Kutija tableta klora ukupne težine jednog kilograma košta sedam, osam eura. Godišnje potrošim najviše četiri takve kutije. Osim toga, u trošak ulazi i ispitivanje kvalitete vode, a i to obavljam sam. Prilikom kupovine bazena dobio sam mali uređaj u koji se ulije voda i pomoću kojeg se provjerava pH vrijednost vode (ako je ispod 7 može oštetiti metalne dijelove, a viši od 7.6 može naštetiti filterima, nap.a.) i udio klora. Te kutijice za provjeru u koje se ulijeva voda koštaju par eura. Trošak je još i struja za motor pumpe za filtriranje vode. Taj motor se jednom pokvario i mijenjao sam ga. Bio je to jedini kvar na bazenu u 22 godine koliko ga imam."
Za manje bazene ne treba građevinska dozvola
"Uza sve to", nastavlja naš sugovornik, "postoji i posebna četka s kojom se jednom tjedno čisti dno bazena, dok sve s površine sustav bazena sam usisava. Danas postoje i roboti za čišćenje dna bazena koji više nisu preskupi. Hoću reći da cijena održavanja bazena nije naročito velika."
Toliko o troškovima. A što se tiče užitka, Pašiček kaže da je neprocjenjiv.
"Što da vam pričam. Kada mi neki posao ne ide od ruke, opustim se u bazenu pa odmah ide lakše. A kad imate unuke, kao ja, onda je to potpuno veselje na bazenu. Nedavno smo postavili solarne panele na krov kuće pa razmišljamo o uvođenju grijanja bazena kako bi produžili sezonu kupanja."
Inače za ugradbene bazene do 100 kvadrata površine nije potrebna građevinska dozvola, samo glavni projekt izrađen u skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare