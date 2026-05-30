"Privatni bazen nije luksuz": Zagrepčanin otkriva koliko ga je platio i koliki su troškovi održavanja

"Kutija tableta klora ukupne težine jednog kilograma košta sedam, osam eura. Godišnje potrošim najviše četiri takve kutije. Osim toga, u trošak ulazi i ispitivanje kvalitete vode, a i to obavljam sam. Prilikom kupovine bazena dobio sam mali uređaj u koji se ulije voda i pomoću kojeg se provjerava pH vrijednost vode (ako je ispod 7 može oštetiti metalne dijelove, a viši od 7.6 može naštetiti filterima, nap.a.) i udio klora. Te kutijice za provjeru u koje se ulijeva voda koštaju par eura. Trošak je još i struja za motor pumpe za filtriranje vode. Taj motor se jednom pokvario i mijenjao sam ga. Bio je to jedini kvar na bazenu u 22 godine koliko ga imam."