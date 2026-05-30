ukrajinska kamikaza

Rusi: Ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu

Hina
30. svi. 2026. 20:01
Nuklearna elektrana
Anatolii Stepanov / AFP

Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju, Rosatom, rekla je u subotu da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja koja je pod ruskom kontrolom, da nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice.

"Ovog popodneva, ukrajinski kamikaza, borbeni dron, pogodio je zid strojarnice energetske jedinice broj šest, uzrokovavši naknadnu detonaciju", priopćio je čelnik Rosatoma Aleksej Lihačov.

"Eksplozija nije uzrokovala štetu ključnoj opremi; međutim, probila je rupu u zidu strojarnice." Lihačov je ovaj incident nazvao "namjernim".

Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu Zaporižja u ožujku 2022. godine, koja je i dalje u blizini bojišnice na jugoistoku istoimene ukrajinske regije.

Tijekom četverogodišnjeg rata, s vremena na vrijeme elektrana se našla pod paljbom, a postoje strahovi od nuklearne nesreće u postrojenju.

"Jedan smo korak bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni", rekao je Lihačov.

