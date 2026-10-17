"E pa neće ići"
Kekin reagirala na Miletićevu izjavu: "To je teror. Takvu budućnost nama mostovci crtaju"
Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin reagirala je na izjave Mostova Marina Miletića, koji je ovog tjedna u Saboru govorio o korupciji te pritom pozivao na javna vješanja.
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"Pa nekada treba govoriti baš jednostavnim jezikom, da nas svatko razumije. Da nas ljudi razumiju, narod da nas razumije, vladajući da nas razumiju, mafija da nas razumije, lopovi da nas razumiju", govorio je Marin Miletić u Saboru.
Govoreći o tome što bi Most učinio kada bi sudjelovao u vlasti, poslužio se metaforom rušenja i ponovne izgradnje države.
"Mi vjerujemo kao Most, želim da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti i da sudjelujemo u vođenju Hrvatske. Polit ćemo benzinom, zapaliti sve, da bi nanovo gradili. Polit benzinom, bagerom sravniti sve, da bi nanovo gradili", rekao je.
"Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu.Da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš krasti svoju državu. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ptice, ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ.
I onda da te jedu ptice na trgu, i da svi koji te gledaju kažu: "Frende, ovaj nije samo ukrao, on je izdao svoj narod", rekao je Miletić.
Ivana Kekin reagirala je na njegove izjave objavom na svojem Facebook profilu u kojoj je usporedila Možemo i Most.
"Most sanja javna vješanja. Mi sanjamo pravnu i uređenu državu", kaže Kekin.
"Javna pogubljenja, znate gdje toga ima? U talibanskom Afganistanu. Znate kad su ljudi vješani i ostavljani po zagrebačkim trgovima? U vrijeme najmračnije epizode hrvatske povijesti, za vrijeme NDH. Tad su ljudi vješani i ostavljani da vise danima tako da ih svi gledaju i svi se boje. To je teror. Takvu budućnost nama mostovci crtaju", rekla je.
"E, pa neće ići. Hrvatska ne sanja budućnost u kojoj se ljude vješa po banderama, a korupcija se ne rješava vješalima nego neovisnim pravosuđem, visokim kaznama, oduzimanjem nezakonito stečene imovine. Ne vješalima. Oni sanjaju vješala. Mi ćemo izgraditi pravnu državu", zaključila je Kekin.
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