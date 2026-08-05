Gdje je najveći, a gdje najmanji minimalac u Europi? Evo na kojem je mjestu Hrvatska

Eurostat je objavio podatke o minimalnim plaćama za drugo polugodište 2026. godine, iz kojih proizlazi da je između siječnja i srpnja bruto minimalna plaća povećana u samo osam od ukupno 29 europskih zemalja. U istom razdoblju inflacija u europodručju iznosila je 3,2 posto, zbog čega su radnici koji primaju minimalnu plaću u nizu država realno izgubili dio svoje kupovne moći, osobito ondje gdje se minimalac usklađuje samo jednom godišnje, piše Euronews.