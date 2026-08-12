Hrvati najkasnije u EU-u napuštaju roditeljski dom

''Podaci pokazuju da je od 2015. do 2025. stopa zaposlenosti osoba u dobi od 15 do 29 godina porasla i u Europskoj uniji i u Hrvatskoj. Na razini Europske unije povećala se s 44,7 posto u 2015. na 49, posto u 2025. Još izraženiji pomak vidi se u Hrvatskoj, gdje je stopa zaposlenosti mladih u istom razdoblju porasla s 35,5 na 43,6 posto'', navodi se u statističkom izvješću. S druge strane, dodaje se i kako je stopa nezaposlenosti u istom razdoblju pala i na razini Europske unije i na razini Hrvatske. Stopa nezaposlenosti na razini Europske unije u 2015. bila je 17,6 posto te se u 2025. smanjila na 11,7 posto, a u Hrvatskoj taj je pad i značajniji - s 29,8 posto u 2015. na 12,7 posto u 2025. Iseljavanje je već godinama jedna od tema koja se često povezuje s mladima, ističu u DZS-u navodeći i podatke koji pokazuju kretanje tog trenda u posljednjim godinama.