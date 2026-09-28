"četvrti stup vlasti"
Habijan pozvao oporbu da se dogovore oko ustavnih sudaca
Ministar pravosuđa Damir Habijan u ponedjeljak je pozvao oporbene stranke da se u Saboru dogovore oko izbora ustavnih sudaca, s obzorom da to tijelo koje je opisao kao "četvrti stup vlasti" od travnja radi s 10 umjesto zakonom propisanih 13 sudaca.
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Damir Habijan kazao je da je vladajuća većina u ranijem pokušaju izbora tri ustavna suca predložila iznimno stručne i kvalificirane kandidate te poručio da trenutna blokada ne šalje dobru poruku javnosti i prijeti zastojem u radu Ustavnog suda.
Uoči stručnog skupa "Dan građanskog procesnog prava" Habijan je u izjavi naglasio da je Ustavni sud četvrti stup vlasti čije je neometano funkcioniranje od ključnog značaja za građane, gospodarstvo, ali i opću pravnu sigurnost.
Ustvrdio je i da oporba stalno poziva na jačanje institucija, a istovremeno opstruira popunjavanje Ustavnog suda. Stoga ih je pozvao da sjednu za stol i postignu dogovor oko izbora novih ustavnih sudaca.
Zamjenica predsjednika Ustavnog suda Maša Marochini Zrinski, koja je također gostovala na stručnom skupu, kazala je da Ustavni sud i u krnjem sastavu izvršava svoje dužnosti, ali da se nadaju da će "saborski zastupnici ispuniti svoju dužnost i obavezu i izabrati još tri ustavna suca koja nedostaju".
"Na 24 tjedna smo formirali vijeća i iskreno se nadamo da će to biti onda to i da ćemo dobiti tri ustavna suca koja nedostaju", kazala je Marochini Zrinski.
Ustavni sud u krnjem, 10-članom sastavu, radi od 12. travnja ove godine.
Nakon što prvi javni poziv iz rujna 2025. godine nije uspio, drugi poziv je raspisan 19. svibnja 2026. godine, no, unatoč želji vladajućih da se suci izaberu do ljetne stanke kandidati nisu dospjeli do plenarne sjednice na glasanje zbog nemogućnosti dogovora dviju strana.
Saborski Klub zastupnika HDZ-a pozvao je sredinom rujna oporbu da se izjasni o izboru ustavnih sudaca te upozorio da je riječ o važnom procesu kako Ustavni sud više ne bi radio u krnjem sastavu, ali i kako bi se ojačale institucije u Hrvatskoj te povratilo povjerenje javnosti.
Glavni pregovarač lijeve oporbe, Saša Đujić (SDP) odgovorio je da oni podržavaju izbor, ali da više ne pristaju na tajne nego, isključivo na javne razgovore o kandidatima.
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