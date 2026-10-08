korištenje TPO-a
Ovo mnoge žene koriste, a može sadržavati opasne tvari: Inspekcija otkrila rezultate
Hormonski ometači u kozmetičkim proizvodima ponovno su pod povećalom. Iako je korištenje TPO-a u lakovima za nokte zabranjeno, inspekcijski nadzori pokazali su da se pravila i dalje krše. Uništene su tisuće nedopuštenih proizvoda, a stručnjaci upozoravaju na moguće zdravstvene rizike.
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Zabrana korištenja TPO-a u lakovima za nokte donijela je promjene u kozmetičkoj industriji, no nisu svi saloni imali poteškoća s prilagodbom. Manikirka Anamarija Grdić kaže kako je njezin salon već ranije koristio proizvode bez spornog sastojka, piše Dnevnik.hr.
"Na naše poslovanje nije toliko jako utjecalo, jer smo mi već radili s proizvodima koji su bez TPO sastojka. Nešto smo morali regulirati, ali ništa pretjerano, tako da smo bili u rokovima rješavanja zaliha i uzimanja novih proizvoda", rekla je Grdić.
Njezin salon posjetila je i inspekcija koja je provjeravala poštuju li se propisi.
"Inspekcija je bila u salonu, provjerili su proizvode sve i naš tijek rada tako da sve je u redu", dodala je.
Inspekcija otkrila nepravilnosti, uništeno više od 21.000 proizvoda Ipak, rezultati prošlogodišnjih inspekcijskih nadzora pokazuju da se zabrana ne poštuje u svim objektima. Prema podacima Državnog inspektorata, provedene su ciljane kontrole u 72 objekta, pri čemu je utvrđeno 18 nesukladnosti.
Doneseno je šest rješenja te izdano sedam prekršajnih naloga zbog stavljanja u promet kozmetičkih proizvoda koji sadrže TPO. Uništeno je ukupno 21.009 komada nesukladnih proizvoda te dodatnih 189 kilograma proizvoda u rinfuzi.
Dermatologinja upozorava na zdravstvene rizike
Istraživanja pokazuju da TPO može utjecati na hormonalnu ravnotežu u organizmu, a posebno se upozorava na mogući rizik za žene u reproduktivnoj dobi. Osim toga, sporni sastojak može izazvati i neželjene reakcije na koži.
"Postoje akutne alergijske reakcije koje se mogu izazvati prilikom nanošenja na nokte i samim time u dodiru s kožom u vidu akutnog alergijskog kontaktnog dermatitisa gdje imamo iritaciju, crvenilo mjehuriće", upozorila je doc. dr. sc. Ivana Prkačin, dermatologinja.
Proizvodi na akciji uoči zabrane
Iz Hrvatske obrtničke komore ističu kako su za novu uredbu doznali kasno te da su obrtnici imali kratak rok za prilagodbu. Dodatni problem, tvrde, predstavljali su pojedini zastupnici koji su proizvode sa zabranjenim sastojkom uoči stupanja zabrane na snagu nudili po sniženim cijenama, ne otkrivajući pravi razlog akcija.
"Ali nisu rekli da proizvodi idu na akciju iz tog razloga nego su se pozivali na promjenu ambalaže, nove poboljšane formule. Ni u jednom trenutku ne govoreći da su to proizvodi koji će biti zabranjeni s prvim devetim!", izjavila je Antonia Tretinjak iz Ceha frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore.
Čak četvrtina testiranih proizvoda sadržavala hormonske ometače
Da problem nije zanemariv, pokazuju i rezultati europskog testiranja prema kojima je 25 posto testiranih proizvoda sadržavalo tvari koje mogu poremetiti hormonalnu ravnotežu.
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