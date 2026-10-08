Ovo mnoge žene koriste, a može sadržavati opasne tvari: Inspekcija otkrila rezultate

"Ali nisu rekli da proizvodi idu na akciju iz tog razloga nego su se pozivali na promjenu ambalaže, nove poboljšane formule. Ni u jednom trenutku ne govoreći da su to proizvodi koji će biti zabranjeni s prvim devetim!", izjavila je Antonia Tretinjak iz Ceha frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke komore.