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Srednjaci

Širi se snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: "Ovo ne traje dan, dva..."

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N1 Info
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08. lis. 2026. 19:34
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Snimka zaslona 2026-10-08 193236
Screenshot (Facebook)

Grupe za zaštitu životinja na društvenim mrežama podijelile su snimke i fotografije zlostavljanja psa na zagrebačkim Srednjacima.

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"Ovo nije zanemarivanje koje traje dan ili dva. Prema prijavama i snimkama koje imam, pas mjesecima trpi uvjete u kojima nijedno živo biće ne bi trebalo živjeti. Po cijele je dane zatvoren na balkonu - po kiši, suncu, snijegu, na +40 °C i -15 °C. U šetnju izlazi svega jednom dnevno, na desetak minuta. Vlasnici psa (tata i kći) ga svakodnevno tuku", navodi se u objavi.

Danas je novosti podijelila i udruga za pravnu zaštitu životinja Animalex.

Pas je oduzet, počinitelj na policiji, poručili su.

Ovo ćemo posebno pratiti. Ukoliko je osoba na videu djelatnik hitne pomoći, molimo da nam javite u inbox kao i druge detalje. Ime, prezime i adresu znamo. Prijavljeno na MUP, veterinarsku inspekciju, komunalno redarstvo i sklonište Dumovec. Policija je upravno na terenu, dodaje se.

Teme
pas policija zanemarivanje životinja zaštita životinja zlostavljanje životinja

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