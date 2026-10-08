Širi se snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: "Ovo ne traje dan, dva..."

"Ovo nije zanemarivanje koje traje dan ili dva. Prema prijavama i snimkama koje imam, pas mjesecima trpi uvjete u kojima nijedno živo biće ne bi trebalo živjeti. Po cijele je dane zatvoren na balkonu - po kiši, suncu, snijegu, na +40 °C i -15 °C. U šetnju izlazi svega jednom dnevno, na desetak minuta. Vlasnici psa (tata i kći) ga svakodnevno tuku", navodi se u objavi.