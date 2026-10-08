Srednjaci
Širi se snimka zlostavljanja psa u Zagrebu: "Ovo ne traje dan, dva..."
Grupe za zaštitu životinja na društvenim mrežama podijelile su snimke i fotografije zlostavljanja psa na zagrebačkim Srednjacima.
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"Ovo nije zanemarivanje koje traje dan ili dva. Prema prijavama i snimkama koje imam, pas mjesecima trpi uvjete u kojima nijedno živo biće ne bi trebalo živjeti. Po cijele je dane zatvoren na balkonu - po kiši, suncu, snijegu, na +40 °C i -15 °C. U šetnju izlazi svega jednom dnevno, na desetak minuta. Vlasnici psa (tata i kći) ga svakodnevno tuku", navodi se u objavi.
Danas je novosti podijelila i udruga za pravnu zaštitu životinja Animalex.
Pas je oduzet, počinitelj na policiji, poručili su.
Ovo ćemo posebno pratiti. Ukoliko je osoba na videu djelatnik hitne pomoći, molimo da nam javite u inbox kao i druge detalje. Ime, prezime i adresu znamo. Prijavljeno na MUP, veterinarsku inspekciju, komunalno redarstvo i sklonište Dumovec. Policija je upravno na terenu, dodaje se.
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