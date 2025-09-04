Europska unija zabranila je korištenje kemikalije trimetilbenzol difenilfosfin oksid (TPO), koja se nalazi u mnogim gel lakovima za nokte. Riječ je o sastojku koji ubrzava sušenje i pomaže da boja ostane postojana, a stručnjaci ga smatraju potencijalno štetnim za ljudsko zdravlje.
TPO je fotoinicijator – kemikalija koja omogućava da gel lak očvrsne pod UV lampom. No, istraživanja na životinjama pokazala su da bi mogao imati dugoročne negativne posljedice na plodnost, zbog čega je EU odlučila poduzeti mjere predostrožnosti i zabraniti ga u svim kozmetičkim proizvodima.
Što to znači za salone i proizvođače?
Saloni za nokte u svih 27 članica EU-a, kao i u Norveškoj i Švicarskoj koje slijede europska pravila, moraju prestati koristiti gelove koji sadrže TPO i zbrinuti postojeće zalihe. Proizvođači već rade na reformulacijama svojih proizvoda, piše Euronews.
Za razliku od Europe, u Sjedinjenim Državama TPO je i dalje dopušten, baš kao i mnogi drugi aditivi koji su u EU već dulje zabranjeni. To bi moglo izazvati nestašice proizvoda na tržištu, ali i potaknuti američke regulatore da preispitaju njegovo korištenje.
Otpor u industriji
Dio industrije protivi se zabrani. Belgijski veletrgovac ASAP Nails and Beauty Supply pokrenuo je internetsku peticiju, tvrdeći da ne postoje jasni dokazi o štetnosti za ljude te upozoravajući da bi odluka mogla nanijeti veliku ekonomsku štetu manjim salonima i poduzećima.
