Inspektori u lovu na zabranjene gel lakove: Evo kakve kazne prijete salonima

Nakon objave europske Uredbe (2025/877), bilo je određenih dvojbi o tome odnosi li se zabrana i na proizvode koji su već bili na tržištu ili u salonima, navode iz DIRH-a, a piše tportal. Europska komisija razriješila je te nejasnoće kroz dokument TPO in Nail Products – Questions & Answers, naglasivši da je zabranjeno i daljnje korištenje već postojećih proizvoda, a ne samo njihova nova prodaja ili uvoz.