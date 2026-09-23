Inspekcija češljala trgovce: Kažnjeni zbog lažnih popusta na ljetnom sniženju

U tri slučaja utvrđena je i nepoštena poslovna praksa gdje su trgovci isticali referentnu cijenu koja nije najniža cijena po kojoj se proizvod prodavao u prethodnih 30 dana prije akcijske prodaje, odnosno gdje su trgovci zavaravajuće oglašavali akciju, iako je akcijska cijena bila ista ili veća od najniže u posljednjih 30 dana.