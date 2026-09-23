NI CIJENE NISU BILE ISPRAVNE
Inspekcija češljala trgovce: Kažnjeni zbog lažnih popusta na ljetnom sniženju
Tržišna inspekcija DIRH-a obavila je u srpnju i kolovozu ove godine 216 inspekcijskih nadzora ljetnog sezonskog sniženja te nepoštene poslovne prakse prema potrošačima u kojima je utvrdila 29 prekršaja, što je 13,2 posto i manje je nego lani kada je u istoj akciji utvrđeno više od 20 posto prekršaja.
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Državni inspektorat (DIRH) priopćio je da su ciljani inspekcijski nadzori tijekom dva ljetna mjeseca provedeni u vezi s akcijama ljetnih sniženja i drugih posebnih oblika prodaje te s nepoštenom praksom trgovaca u odnosu na potrošače.
Što se tiče propisnog označavanja cijena, utvrđeni su prekršaji neisticanja ili nepravilnog isticanja cijena tijekom akcija, neisticanja sniženih cijena i neisticanja najniže cijene za sniženi proizvod u prethodnih 30 dana.
Također su utvrđeni prekršaji neisticanja posebnih uvjeta prodaje, neisticanja obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača ili njenog nepotpunog isticanja.
U tri slučaja utvrđena je i nepoštena poslovna praksa gdje su trgovci isticali referentnu cijenu koja nije najniža cijena po kojoj se proizvod prodavao u prethodnih 30 dana prije akcijske prodaje, odnosno gdje su trgovci zavaravajuće oglašavali akciju, iako je akcijska cijena bila ista ili veća od najniže u posljednjih 30 dana.
DIRH je istaknuo da neće podnositi optužne prijedloge i izdavati prekršajne naloge za nepravilnosti koje su otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora. Za ostale povrede, uključujući prekršaje zbog nepoštene poslovne prakse, inspektorat će protiv trgovaca poduzeti zakonom propisane prekršajne mjere.
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