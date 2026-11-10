SNAŽAN POTICAJ
Prestižno priznanje u UN-u: Hrvatska nagrađena za obiteljsku politiku Šipićeva ministarstva
Ministarstvu demografije i useljeništva dodijeljena je nagrada Međunarodne federacije za razvoj obitelji (International Federation for Family Development, IFFD) za napore i rezultate u razvoju obiteljskih i demografskih politika, izvijestili su u utorak iz ministarstva.
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Riječ je o nagradi IFFD Awards 2027., u čijem je obrazloženju istaknut sveobuhvatan pristup Hrvatske demografskoj revitalizaciji, utemeljen na Strategiji demografske revitalizacije do 2033. godine, navode u priopćenju.
Među prepoznatim postignućima izdvajaju se povećanje rodiljnih i roditeljskih potpora, udvostručenje jednokratne potpore za novorođeno dijete, produljenje plaćenog očinskog dopusta te ulaganja u predškolski odgoj i mjere usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života.
Šipić: Snažan poticaj da nastavimo još odlučnije
IFFD je u obrazloženju izdvojio i nacionalnu kampanju “Roditeljstvo je plus”, koju pod pokroviteljstvom tog ministarstva i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provodi Zaklada Hrvatska za djecu.
“Ovo nije samo nagrada Ministarstvu. Ovo je priznanje Hrvatskoj, našim obiteljima i svim roditeljima”, poručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
“Zato ovo priznanje ne doživljavamo kao završetak posla, nego kao snažan poticaj da nastavimo još odlučnije. Hrvatska mora biti zemlja u kojoj se mladi odlučuju na obitelj, u kojoj roditelji imaju sigurnost i podršku i u kojoj svako dijete ima priliku za sretno odrastanje”, dodao je.
Svečana dodjela nagrade održat će se u veljači 2027. u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, tijekom događanja u organizaciji IFFD-a.
IFFD je međunarodna organizacija posvećena jačanju obitelji i razvoju obiteljskih politika, koja od 2011. ima opći savjetodavni status pri Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a (ECOSOC).
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