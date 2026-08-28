Šipić: Odgovorno upravljanje i ulaganje u obitelji temelj budućnosti svake zajednice

Osvrćući se na demografske pokazatelje, ministar je istaknuo da je u 2025. godini u Hrvatskoj rođeno oko 400 djece više nego godinu prije, a pozitivan trend nastavlja se i ove godine. "Zato imamo pravo reći da su pomaci mogući i da svaka ozbiljna politika mora imati kontinuitet“, istaknuo je ministar Šipić te dodao daje Ministarstvo snažno povećalo ulaganja u obitelj i djecu.