objavilo ministarstvo
Država daje do 15.000 eura za kupnju automobila: Prvih 167 obitelji ostvarilo pravo na potporu
Ministarstvo demografije i useljeništva priopćilo je u srijedu da je prvih 167 obitelji s ukupno 764 djece ostvarilo pravo na potporu za kupnju vozila sa sedam ili više sjedala, za što je osigurano gotovo 2,4 milijuna eura.
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Programom se obiteljima s četvero i više djece omogućuje financijska potpora do 15.000 eura za sufinanciranje kupnje vozila sa sedam ili više sjedala, čime se nastoji olakšati svakodnevna organizacija obiteljskog života, prijevoz djece i pristup obrazovnim, zdravstvenim i drugim uslugama.
Prema tom programu, odobrene su prve novčane potpore za velike obitelji i to za 167 obitelji s ukupno 764 djece koje su ostvarile pravo na potporu za kupnju vozila sa sedam ili više sjedala, za što je osigurano 2.389.680,15 eura.
"Za obitelji s četvero i više djece veće vozilo nije luksuz, nego stvarna životna potreba. Iznimno velik interes obitelji potvrdio je koliko je ova mjera važna, zbog čega smo rebalansom proračuna osigurali dodatnih 2,3 milijuna eura kako bismo potporom obuhvatili što više obitelji. Ovo je tek prva odluka i nastavljamo dalje s ovom mjerom, jer je naša poruka jasna – prepoznajemo potrebe velikih obitelji i na njih odgovaramo konkretnim mjerama. Demografska obnova počinje upravo u svakodnevnom životu naših obitelji, a ulaganje u djecu i roditelje najvažnije je ulaganje u budućnost Hrvatske“, istaknuo je tim povodom ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
Provedbu pilot-programa obavlja Zaklada "Hrvatska za djecu”, dok je novac za njegovu provedbu osiguralo Ministarstvo demografije i useljeništva koje podsjeća da su za provedbu pilot projekta prvotno osigurali 2,2 milijuna eura, a onda je iznos, zbog iznimno velikog interesa, rebalansom proračuna povećan za dodatnih 2,3 milijuna eura.
Povećanjem osiguranih sredstava Ministarstvo nastoji omogućiti obuhvat većeg broja obitelji te dodatno potvrđuje usmjerenost na provedbu konkretnih demografskih mjera koje odgovaraju stvarnim potrebama roditelja i djece, stoji u priopćenju.
Korisnici kojima je potpora odobrena bit će obaviješteni o daljnjim koracima i postupku sklapanja ugovora, sukladno uvjetima pilot-programa.
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