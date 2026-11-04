Država daje do 15.000 eura za kupnju automobila: Prvih 167 obitelji ostvarilo pravo na potporu

"Za obitelji s četvero i više djece veće vozilo nije luksuz, nego stvarna životna potreba. Iznimno velik interes obitelji potvrdio je koliko je ova mjera važna, zbog čega smo rebalansom proračuna osigurali dodatnih 2,3 milijuna eura kako bismo potporom obuhvatili što više obitelji. Ovo je tek prva odluka i nastavljamo dalje s ovom mjerom, jer je naša poruka jasna – prepoznajemo potrebe velikih obitelji i na njih odgovaramo konkretnim mjerama. Demografska obnova počinje upravo u svakodnevnom životu naših obitelji, a ulaganje u djecu i roditelje najvažnije je ulaganje u budućnost Hrvatske“, istaknuo je tim povodom ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.