Živković odgovorio na premijerove prozivke zbog Maršavelskog: "Kao da je odlučio stati u obranu Vučića"

"Premijer kao da je odlučio stati u obranu Vučića i podupirati njegov narativ da su ovi izbori namješteni izvana. Slažem se da Maršavelski to nije trebao napraviti. Međutim, ako premijer to koristi kao argument da je riječ o ogromnom utjecaju na izbore, onda bi to trebao nečime potkrijepiti. Dovoditi to još u vezu s oporbenim strankama u Hrvatskoj jako je nategnuto", poručio je.