SABORSKI ZASTUPNIK
Živković odgovorio na premijerove prozivke zbog Maršavelskog: "Kao da je odlučio stati u obranu Vučića"
Saborski zastupnik Marin Živković (Možemo!) bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao aktualne teme.
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Govoreći o slučaju u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir, Živković je rekao da tek treba utvrditi sve okolnosti događaja.
"Nadam se da je riječ o izoliranom incidentu jer je nedopustivo da se takve stvari događaju u javnoj bolnici", poručio je.
Dodao je da će se o tom slučaju vjerojatno raspravljati i tijekom aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.
"Čini mi se da se ovaj događaj prerano politiziran. Nama se čini da je to na neki način skretanje pozornosti s tema koje stvarno muče premijera", rekao je Živković.
O Maršavelskom i Vučiću: "Ne znam u čijem interesu premijer radi"
Živković se osvrnuo i na premijerove prozivke oporbe zbog profesora Maršavelskog.
"Premijer govori da smo ga mi predložili, iako se on sam kandidirao. HDZ je glasao za njega kao i Most, a sada je odjednom on kandidat SDP-a i Možemo!", rekao je i nastavio;
"Premijer kao da je odlučio stati u obranu Vučića i podupirati njegov narativ da su ovi izbori namješteni izvana. Slažem se da Maršavelski to nije trebao napraviti. Međutim, ako premijer to koristi kao argument da je riječ o ogromnom utjecaju na izbore, onda bi to trebao nečime potkrijepiti. Dovoditi to još u vezu s oporbenim strankama u Hrvatskoj jako je nategnuto", poručio je.
"Ne znam u čijem interesu premijer radi. Nama se čini da je to prvenstveno u interesu Vučića, a to možda i ne čudi s obzirom na to da je riječ o takozvanim bratskim strankama", dodao je.
Živković tvrdi i da je HDZ-u odgovaralo dok je Vučić bio na vlasti.
"Oni su si nebrojeno puta međusobno pomagali", ustvrdio je.
O otpadu u Gospiću: "To nije izoliran incident"
Komentirajući problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću i dosadašnje mjere sanacije, Živković je upozorio da je prerano govoriti o tome je li situacija u potpunosti stavljena pod kontrolu.
"Ne znamo. Ima još dosta zakopanog otpada i tek ćemo vidjeti kakve će biti dugoročne posljedice. Za Gospić možemo jasno tvrditi da nije riječ o izoliranom incidentu", rekao je.
Naglasio je da problem nezakonitog odlaganja otpada nije ograničen samo na Gospić.
"Gospić nije jedini slučaj. Imamo tisuće tona ilegalno odloženog otpada diljem Hrvatske", upozorio je i poručio;
"Ako mi dođemo na vlast, ideja je da se više neće moći uvoziti otpad koji se ne može zbrinuti", poručio je Živković.
O Jakuševcu: "Napravili smo najviše što smo mogli"
Na pitanje o problemu odlaganja otpada u Zagrebu i činjenici da Jakuševec još nije zatvoren, Živković je ustvrdio da je gradska vlast napravila najviše što je mogla u okolnostima koje je zatekla.
"U Zagrebu smo napravili najviše što je bilo moguće u kontekstu koji smo imali. Kada smo dolazili na vlast, nadali smo se da će situacija biti bolja. Bez centra za gospodarenje otpadom nismo mogli zatvoriti Jakuševec", objasnio je.
"Prve dvije godine spašavali smo proračun. Zagreb smo dočekali na rubu bankrota i nismo mogli financirati takve projekte. Međutim, sada smo došli daleko s tim projektom i Jakuševec će se zatvoriti", poručio je.
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