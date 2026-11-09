Ministarstvo se oglasilo zbog smrti u bolnici Sveti Ivan: "Tko je znao i zašto nismo pravodobno obaviješteni?"

Posebno su upozorili na činjenicu da su prijavu o neželjenom događaju zaprimili tek danas, iako je slučaj završio smrtnim ishodom. Pritom podsjećaju da Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11), u točki 2.3. standarda sigurnosti pacijenata i osoblja, propisuje obvezu ravnatelja ili odgovorne osobe da Ministarstvo odmah obavijesti o neočekivanom neželjenom događaju.