PROZVALI GRAD ZAGREB
Ministarstvo se oglasilo zbog smrti u bolnici Sveti Ivan: "Tko je znao i zašto nismo pravodobno obaviješteni?"
Ministarstvo zdravstva izrazilo je sućut obitelji preminulog u jankomirskoj bolnici te zatražilo od Grada Zagreba žurno izvješće o okolnostima njegove smrti u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, nakon što su u javnost dospjele snimke brutalnog postupanja prema vezanom pacijentu.
Oglas
Ministarstvo zdravstva izrazilo je duboku sućut obitelji preminulog Kristiana Josipa Periša, a snimke iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Zagrebu, koje su tijekom dana objavili mediji, ocijenilo je šokantnima i izrazito zabrinjavajućima.
"Prizori brutalnog postupanja prema vezanom i bespomoćnom pacijentu predstavljaju nedopustivo kršenje temeljnih načela humanosti, dostojanstva, medicinske etike i profesionalnosti", poručili su iz Ministarstva.
Posebno su upozorili na činjenicu da su prijavu o neželjenom događaju zaprimili tek danas, iako je slučaj završio smrtnim ishodom. Pritom podsjećaju da Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11), u točki 2.3. standarda sigurnosti pacijenata i osoblja, propisuje obvezu ravnatelja ili odgovorne osobe da Ministarstvo odmah obavijesti o neočekivanom neželjenom događaju.
"Postavljamo stoga jasno pitanje: tko je znao za ovaj događaj i zašto Ministarstvo nije pravodobno obaviješteno?", naveli su.
Traže izvješće Grada Zagreba
Ministarstvo od Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, zahtijeva žurno i cjelovito izvješće o svim okolnostima događaja, postupanju Uprave bolnice, pravodobnosti prijavljivanja slučaja te nadzoru nad radom ustanove.
Ističu kako utvrđivanje odgovornosti ne smije biti ograničeno samo na osobe koje su izravno sudjelovale u događaju. Potrebno je, poručuju, ispitati i odgovornost ravnatelja, Uprave bolnice i svih drugih odgovornih osoba, kao i Grada Zagreba u okviru njegovih zakonskih ovlasti i obveza.
"Osnivač ne može biti izuzet od pitanja vlastite odgovornosti za nadzor nad radom ustanove", upozoravaju iz Ministarstva.
Pozvali su Grad Zagreb da bez odgode preuzme odgovornost koja proizlazi iz njegove uloge osnivača, temeljito ispita postupanje Uprave bolnice i poduzme mjere iz svoje nadležnosti.
"Očekujemo konkretne odgovore. Neprihvatljivo je da se nakon ovako tragičnog događaja odgovornost prebacuje s jednih na druge ili da se javnost zadovoljava formalnim objašnjenjima", poručili su.
Na kraju su istaknuli da će inzistirati na potpunom rasvjetljavanju slučaja, utvrđivanju individualne i upravljačke odgovornosti te primjeni svih zakonom predviđenih mjera.
"Dostojanstvo, sigurnost i život svakog pacijenta moraju biti apsolutni prioritet zdravstvenog sustava", zaključuju u Ministarstvu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas