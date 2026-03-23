"predramatična reakcija"

Jurčić: Plenkovićeve mjere sliče na ekonomski program stabilizacije u SFRJ

N1 Info
23. ožu. 2026. 15:46

Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak komentirao je posljednji vladin paket mjera za pomoć kućanstvima i gospodarstvu

"S obzirom na ono što se stvarno događa na tržištu i u globalnoj ekonomiji, reakcija premijera Andreja Plenkovića je predramatična i politički nastup mu je prenaglašen.

Ozbiljni analitičari - energetičari i ekonomisti - procijenili su da će rasti cijene nafte zbog smanjenje ponude, ali do 100 dolara po barelu i to se i događa", naglasio je ekonomist Jurčić.

Kaže da siromašnije Hrvate brinu cijene goriva, ali zapadne razvijene zemlje se oko toga toliko ne brinu jer imaju dobre plaće.

"Ovo što rade Plenković i vlada sliči na ekonomski program stabilizacije u SFRJ, iz 80-ih godina prošlog stoljeća. Mi već šest gpdina, od koronakrize gledamo vladine intervencije u cijene, ali to više ne bi trebalo raditi. Vlada i Plenković trebaju se baviti podizanjem plaća kroz podizanje domaće proizvodnje i produktivnosti, a ne kontrolom cijena", istaknuo je Jurčić.

Plenković samo skreće pažnju na sebe

Upozorava da je ključni problem što nemamo dovoljno domaće proizvodnje, hrane pogotovo, i da moramo znati kako EU ima dvostruko veću proizvodnju po hektaru obradive zemlje, a neke zemlje poput Nizozemske čak i četiri puta veću.

Vlada mora kreirati politike koje će to promijeniti.

"Uz pretpostavku da u pozadini nema nekih 'nevidljivih' važnih stvari i problema, ovo je politička retorika koja skreće pažnju na sebe i nastoji pokazati da ima veliki teret na leđima koji rješava. To je politički legitimo, ali problem je što već šest godina vlada intervenira ne čineći gotovo ništa da se promijeni produktivnost našega gospodarstva i poveća domaća proizvodnja", zaključio je Jurčić.

