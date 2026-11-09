SMRT U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI
Odvjetnik obitelji preminulog u bolnici na Jankomiru: On nije bio nikakav ovisnik, štoviše...
Odvjetnik obitelji 32-godišnjaka koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici na zagrebačkom Jankomiru tvrdi da mladić nije bio ovisnik o drogama te ističe da ni sama zdravstvena ustanova nema dokaze da je bio pod utjecajem narkotika.
Zbog smrti 32-godišnjeg muškarca, koji je preminuo prije gotovo tri tjedna u psihijatrijskoj bolnici na Jankomiru, četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru. Ondje će provesti mjesec dana.
Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić objasnio je da se osumnjičene tereti da su prekoračili ovlasti i postupali protivno pravilima medicinske struke, pri čemu su primijenili prekomjernu silu koja je dovela do smrti pacijenta.
Slučaj je nadležnim institucijama prijavio odvjetnik obitelji Leon Zrnić, koji traži da se sačuvaju snimke videonadzora iz bolnice.
"On nije bio nikakav ovisnik, štoviše zdravstvena ustanova u kojoj je bio je priopćila da nemaju nikakav dokaz da je bio pod utjecajem narkotika", rekao je Zrnić.
Troje od četvero medicinskih tehničara dobilo je izvanredni otkaz, a ravnateljica bolnice Majda Grah zatražila je očitovanja svih zaposlenika koji su sudjelovali u događaju.
"Prema onom što sam vidjela tijekom izvida situacije, po vlastitoj savjesti moram dati izvanredne otkaze", poručila je Grah.
Osumnjičeni na sudu nisu iznosili svoju obranu. Prema informacijama Dnevnika Nove TV, nalaze se u šoku, a neki su zbog svojeg stanja zatražili i liječničku pomoć.
Medicinski tehničari upozoravaju na loše uvjete rada
Uhićene medicinske tehničare podržali su njihovi kolege, koji ističu da je cijeli slučaj ostavio ozbiljne posljedice i na zaposlenike bolnice.
"Mislim da svi naši kolege imaju akutnu reakciju na stres, isto kao i ja. Dva dana ne spavam, ne jedem i ne funkcioniram jer sam to mogla biti ja, da sam zamijenila smjene, i mogla sam biti izložena linču", rekla je Mia Moškatelo.
Istodobno upozoravaju na nedostatne sigurnosne uvjete u kojima rade te traže da se zaštiti i medicinsko osoblje, a ne samo pacijenti.
"Ovo je ključan trenutak kada trebamo početi govoriti i o nama i našoj sigurnosti. Želimo da, kao što su sigurni pacijenti, tako moramo biti sigurni i mi", poručila je Mateja Herceg iz sindikata Zajedno za psihijatriju.
Na sastanku s upravom bolnice zaposlenici su iznijeli nekoliko zahtjeva. Među njima su zapošljavanje zaštitara, organiziranje edukacija o samoobrani te uspostava posebno osposobljenog tima za hitne intervencije u situacijama s agresivnim pacijentima.
Uprava bolnice priznaje da im nedostaje zaposlenika te da dio osoblja još nije prošao potrebne edukacije.
"Djelatnici su djelomično educirani jer su došli i novi, tako da te edukacije moramo dalje provoditi. U svakom slučaju, djelatnika je premalo zato što je u cijelom sustavu zdravstva mali broj djelatnika, a mi nastojimo službom pojačati djelatnike na odjelu intenzivne psihijatrijske skrbi", objasnila je ravnateljica Grah.
Predstavnik sindikata Zajedno za psihijatriju i medicinski tehničar Arian Jarić Dauenhauer nada se da će se nakon razgovora s upravom uskoro vidjeti konkretni pomaci.
"Nadamo se da ćemo kroz idućih par tjedana, a dogovoreni su daljnji sastanci, vidjeti neke pomake u procesu da se stanje poboljša, da se ovo nikada ne ponovi. Ovo je samo početak gradnje boljeg sustava", rekao je.
U bolnicu stigla inspekcija Ministarstva
Nakon što je obitelj prijavila slučaj, Ministarstvo zdravstva poslalo je inspekciju u bolnicu kako bi se ispitali uvjeti i okolnosti događaja.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je slučaj zabrinjavajućim, istaknuvši da se u njemu istodobno pojavljuju teško bolesna osoba koja je preminula i zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u njezinu zbrinjavanju.
"Okolnosti slučaja jako su zabrinjavajuće, a kao ministricu takva me situacija ne veseli jer s jedne strane imamo oboljelu osobu, odnosno sada pokojnika, a s druge strane zdravstvene djelatnike iz psihijatrije", rekla je Hrstić.
Odvjetnik obitelji poručuje da će istraga i sudski postupak rasvijetliti što se dogodilo, ali osporava i dio navoda iz izvještaja zdravstvene ustanove.
"Iz izvještaja navedene zdravstvene ustanove proizlazi da policijski službenici nisu htjeli postupati protiv njega s obrazloženjem da on nije agresivan i da oni ne vide razlog za postupanje, to je još jedna neistina koju bih u ime obitelji želio osporiti", dodao je Zrnić.
Četvorica medicinskih tehničara dosad nisu bila osuđivana, a okolnosti smrti 32-godišnjaka bit će utvrđene istragom.
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