"to nije stav Vlade"
Habijan komentirao slučaj Maršavelskog pa spomenuo Možemo i SDP: "To je pravo pitanje za njih"
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ocijenio je u četvrtak da je postupanje člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija Aleksandra Maršavelskog vrlo zabrinjavajuće, nakon što je potonji potvrdio da je savjetovao studente u Srbiji.
''Postupanje profesora Maršavelskog sigurno nisu službena postupanja Vlade RH niti je to bilo kakav stav Vlade. Dakle, radi se o njegovom očito privatnom angažmanu što je za osobu akademskog statusa odnosno profesora na Pravnom fakultetu zabrinjavajuće i apsolutno neprihvatljivo'', rekao je Habijan.
Ministar je kazao kako se iz postupanja Maršavelskog može vidjeti da se radi o ''nekoj aspirantskoj ulozi tajnog agenta u fušu'', što je Habijan dodatno ocijenio vrlo zabrinjavajućim.
Podsjetio je i da je riječ o osobi koja je prije svoje ostavke provodila građanski nadzor nad sigurnosnom službom, ali i da se radi o osobi koju su za to mjesto predložili SDP i Možemo!.
''Isto tako, radi se o osobi koja je kroz svoje javne diskurse i svoju stavove vrlo jasno povezana zapravo s lijevim političkim opcijama u Hrvatskoj i ja mislim da je zapravo pravo pitanje i za Možemo i za SDP da se izjasne vrlo jasno o načinu na koji je Maršavelski postupao u javnosti'', istaknuo je ministar.
Habijan je naglasio da je veliki problem što je Maršavelski, bez da shvaća težinu svojih postupaka, dao Srbiji argument u njezinoj tezi da se Hrvatska miješa u njihova unutarnja politička pitanja, konkretno u izbore koji se neposredno završeni.
''To je rezultat njegovog apsolutno neprihvatljivog rada, pritom nesvjestan odgovornosti i rezultata takvog postupanja'', istaknuo je ministar nakon sjednice Vlade, dodajući kako je vrlo bitno da se postavi granica između akademskog postupanja njega kao profesora i njegovog lijevo-političkog aktivizma.
Nemam ništa protiv testiranja zaposlenika na drogu
Ministar je dodao kako se SDP i Možemo po tom pitanju ne oglašavaju, postavivši pitanje što bi bilo da je obrnuta situacija.
Upitan ima li saznanja je li Maršavelski prošao sigurnosnu provjeru Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) tijekom ove godine te je li se ona trebala uključiti i provjeriti što stoji iza svih optužbi, Habijan je rekao da nema takve informacije.
Aleksandar Maršavelski je profesor na Katedri za kazneno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mjesecima je u srbijanskom Danasu objavljivao pisma studenta u kojima ih je savjetovao u borbi protiv režima Aleksandra Vučića.
Prije nekoliko dana objavio je da je studente poticao na političko djelovanje, predlagao formiranje stručne vlade, otvaranje prema EU i savjetovao da im na listi na bude radikalno desni intelektualac Milo Lompar.
Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izjavio je u srijedu za Hinu kako je zatražio od SOA-e informaciju radi daljnjeg postupanja Odbora, nakon što je član Vijeća za građanski nadzor Maršavelski potvrdio da je savjetovao studente u Srbiji.
Priznanje Maršavelskog o svojem političkom djelovanju u Srbiji izazvalo je oštre reakcije dijela hrvatske javnosti i političkih stranaka, dok su provladini mediji u Srbiji iskoristili to priznanje kao dokaz o hrvatskom uplitanju u krojenje njegove političke scene.
Nakon što je u srijedu rekao da ne prihvaća tvrdnje dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića da najmanje deset posto zaposlenih u državnim institucijama konzumira droge, Habijan je novinarima poručio da načelno nema ništa protiv testiranja zaposlenika. Međutim, istaknuo je kako prije testiranja mora postojati određena sumnja da netko konzumira nešto što ne bio smio konzumirati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare