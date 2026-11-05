Habijan komentirao slučaj Maršavelskog pa spomenuo Možemo i SDP: "To je pravo pitanje za njih"

''Isto tako, radi se o osobi koja je kroz svoje javne diskurse i svoju stavove vrlo jasno povezana zapravo s lijevim političkim opcijama u Hrvatskoj i ja mislim da je zapravo pravo pitanje i za Možemo i za SDP da se izjasne vrlo jasno o načinu na koji je Maršavelski postupao u javnosti'', istaknuo je ministar.