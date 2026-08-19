Europa privukla trećinu svjetske potrošnje na putovanja: Ovo su najveći favoriti

Benjamin Del Pino on Unsplash

Europa je prošle godine privukla čak trećinu ukupne svjetske potrošnje na turistička putovanja, a očekuje se da će se snažan rast nastaviti i ove godine. Među zemljama koje bi trebale ostvariti najveći rast izdvajaju se Italija, Španjolska, Turska i Francuska.

Podijeli

Oglas

Prema najnovijem izvješću Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC), Europa i dalje ima ključnu ulogu na globalnom turističkom tržištu. Potrošnja na putovanja iz razonode na europskom bi kontinentu ove godine trebala porasti za 3,7 posto, što je više od svjetskog prosjeka od 3,1 posto.

Najveći rast očekuje se u Italiji, gdje bi potrošnja trebala porasti 4,7 posto. Slijede Španjolska s rastom od 4,3 posto, Turska s 4,1 posto te Francuska s 2,6 posto, piše Euronews.

Turizam vrijedan više od šest bilijuna dolara

Iza Europe je već vrlo uspješna 2025. godina. Na globalnoj razini potrošnja na turistička putovanja iz razonode dosegnula je 6,15 bilijuna dolara, odnosno oko 5,31 bilijun eura, što je 3,5 posto više nego godinu ranije.

Takva putovanja činila su čak 80,5 posto ukupne svjetske turističke potrošnje, u koju se ubrajaju i poslovna putovanja te putovanja radi posjeta obitelji i prijateljima.

Od ukupnog iznosa Europa je privukla oko 2 bilijuna dolara, odnosno 1,72 bilijuna eura. Drugim riječima, otprilike svaki treći dolar potrošen na turistička putovanja u svijetu završio je na europskom tržištu.

"Europa nastavlja određivati tempo globalnog turizma, privlačeći trećinu ukupne svjetske potrošnje i pokazujući snagu, raznolikost i otpornost svog turističkog sektora", istaknula je Gloria Guevara, predsjednica i izvršna direktorica WTTC-a.

Posebno se ističe južna Europa, koja ostaje glavni pokretač rasta. Španjolska, Italija, Francuska i Turska privlače velik broj međunarodnih gostiju zahvaljujući raznolikoj ponudi, dobroj prometnoj povezanosti i konkurentnim cijenama.

Gdje putovati u Europi?

Ako planirate odmor, upravo bi ove četiri zemlje mogle biti među najzanimljivijim europskim izborima u 2026. godini.

Italija – renesansa, umjetnost i gastronomija

U Italiji se posebno izdvaja Firenca, koja je prema izboru Travel + Leisurea proglašena jednom od najboljih europskih destinacija za 2026. godinu. Glavni grad Toskane smatra se kolijevkom renesanse i nudi brojne atrakcije za ljubitelje umjetnosti i povijesti.

Za upoznavanje renesansne arhitekture i vrtova vrijedi prošetati vrtovima Boboli i Bardini, smještenima iza palače Pitti. Fontane, špilje, skulpture i raskošno zelenilo pretvaraju ovaj prostor u svojevrsni muzej na otvorenom.

Ljubitelji umjetnosti ne bi trebali propustiti ni Galeriju Uffizi, jednu od najpoznatijih svjetskih zbirki renesansne umjetnosti. Nakon razgledavanja muzeja i znamenitosti, na jelovniku bi se svakako trebala naći i poznata firentinska govedina.

Španjolska – od Barcelone i Madrida do drevnog Cádiza

Španjolska je, prema nedavnom istraživanju Amadeusa Travel Intelligencea i UN Tourism-a, najtraženija i najčešće rezervirana europska destinacija.

Osim popularnih Barcelone i Madrida, vrijedi otkriti i Cádiz, jedan od najstarijih gradova zapadne Europe. Povijest ovog lučkog grada seže oko 3000 godina u prošlost.

Cádiz je poznat po dugim pješčanim plažama s pogledom na Atlantik. Među najpopularnijima je La Caleta, smještena između utvrda San Sebastián i Santa Catalina, s mirnim morem i zlatnim pijeskom.

Lokalna gastronomija očekivano je snažno povezana s morem. Posjetitelji mogu kušati tradicionalne pržene morske plodove, odnosno lokalne friture, koje se često poslužuju u papirnatom tuljcu i jedu usput.

Povijest grada moguće je istražiti i na arheološkom nalazištu Gadir, gdje su sačuvani ostaci drevnog feničkog naselja, uključujući kuće i popločane ulice.

Turska – Datça za one koji žele sporiji odmor

Na turskoj Turquoise Coast, odnosno Tirkiznoj obali, posebno se izdvaja Datça, destinacija idealna za putnike koji žele kombinirati more, prirodu i mirniji tempo.

Stara Datça šarmantna je zbog kamenih kuća i uskih popločanih ulica, kojima je najbolje lutati bez žurbe.

U novijem dijelu Datçe, uz južnu obalu, nalaze se brojni restorani i kafići, a posebna atrakcija je i slatkovodno jezero Ilıca, poznato po ribama i patkama.

Prije povratka kući vrijedi kušati i lokalne bademe, od kojih su neke sorte karakteristične upravo za ovaj kraj. Datça je poznata i po proizvodnji borovog i majčinog meda.

Europa i dalje ostaje turistički favorit

Podaci WTTC-a pokazuju da europski turizam ne ovisi samo o snažnoj ljetnoj sezoni. Kontinent bi i dugoročno trebao zadržati vodeću poziciju na globalnom turističkom tržištu.

Za putnike to znači da će i tijekom 2026. godine među najtraženijim izborima biti kombinacija mediteranskih plaža, povijesnih gradova, vrhunske gastronomije i kulturnih atrakcija – upravo ono po čemu su Italija, Španjolska, Turska i Francuska već desetljećima među najpopularnijim europskim destinacijama.