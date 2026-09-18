Kava vas razbudi, a vaš prijatelj nakon nje odmah zaspi? Znanost objašnjava zašto

VLADIMIR SRAJBER/PEXELS

Neki ljudi mogu popiti dvostruki espresso ili energetsko piće navečer i ubrzo nakon toga bez problema zaspati. Drugima učinci kofeina traju satima, pa ih jedna kasna kava može držati budnima dugo u noć. Razlog leži u načinu na koji naše tijelo prerađuje kofein, ali i u genetici, navikama i lijekovima koje uzimamo.

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Kofein je najčešće korištena psihoaktivna tvar na svijetu. Svakoga dana popije se više od dvije milijarde šalica kave, a kofein se nalazi i u energetskim i gaziranim pićima, nekim vrstama čokolade, žvakaćih guma i sportskih dodataka prehrani.

Može povećati budnost, poboljšati koncentraciju i odgoditi umor. Prevelika količina može izazvati glavobolju, nervozu, drhtavicu, ubrzano lupanje srca i probleme sa spavanjem.

Kofein zapravo ne daje tijelu dodatnu energiju, nego blokira djelovanje adenozina, tvari koja se tijekom dana nakuplja u mozgu i izaziva pospanost.

Zašto na svakoga djeluje drukčije?

Nakon što popijemo kavu, kofein ulazi u krvotok i brzo stiže do mozga. Istodobno ga razgrađuje enzim u jetri, a cijeli proces uklanjanja kofeina iz tijela može trajati između šest i 20 sati, ovisno o osobi.

Brzina kojom jetra prerađuje kofein povezana je s genom CYP1A2. Jedno istraživanje pokazalo je i da Europljani i Južnoamerikanci u prosjeku brže razgrađuju kofein.

PEXELS

No genetika nije jedini čimbenik. Pušenje može ubrzati razgradnju kofeina i do 65 posto, što bi moglo objasniti zašto pušači često piju više kave. Nakon prestanka pušenja ista količina kave zato može djelovati znatno snažnije.

Neki antibiotici, kontracepcijske pilule i drugi lijekovi mogu imati suprotan učinak i produljiti djelovanje kofeina. Kofein se sporije razgrađuje i tijekom trudnoće.

Važna je i tolerancija. Ljudi koji redovito piju kavu s vremenom postaju manje osjetljivi na kofein. Nakon nekoliko tjedana bez kave ta se tolerancija može smanjiti, pa prva šalica ponovno može izazvati snažniji osjećaj stimulacije ili nervoze.

Kad prestati piti kavu?

Stručnjaci za spavanje često preporučuju izbjegavanje kofeina najmanje šest sati prije odlaska na spavanje. Psihologinja i stručnjakinja za spavanje Lindsay Browning savjetuje da ljudi koji odlaze u krevet oko 22 sata razmisle o izbjegavanju kofeina nakon 14 sati, piše BBC.

Ipak, naglašava da jedno pravilo ne može vrijediti za sve jer se osjetljivost na kofein znatno razlikuje.

Britanski NHS trudnicama preporučuje manje od 200 miligrama kofeina dnevno, otprilike koliko sadrže dvije šalice filtrirane kave. Za ostale odrasle ključna je umjerenost.

Predoziranje kofeinom vrlo je rijetko, a teška trovanja uglavnom su povezana s koncentriranim kofeinskim proizvodima.

Za ljubitelje kave postoji i dobra vijest. Desetljeća istraživanja pokazuju da je umjerena konzumacija kave povezana s manjim rizikom od nekoliko ozbiljnih bolesti, pa čak i nešto duljim životnim vijekom, iako istraživanja ne mogu dokazati da je upravo kava uzrok tih zdravstvenih koristi.