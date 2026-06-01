složni oko odgovora
Četiri stručnjaka otkrila koje je najbolje piće za snižavanje krvnog tlaka
Iako postoji mnogo načina za snižavanje krvnog tlaka, jedno se piće posebno ističe svojim pozitivnim učinkom – sok od cikle.
Oglas
Dijagnoza povišenog krvnog tlaka upozorenje je da ozbiljnije počnete brinuti o svom zdravlju. Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, povezan je s povećanim rizikom od razvoja srčanih bolesti i moždanog udara, zbog čega je važno poduzeti korake kako bi se stanje držalo pod kontrolom.
„Budući da je riječ o složenom stanju, njegovo liječenje često zahtijeva kombinaciju promjena životnih navika i lijekova kada je to potrebno“, kaže Alison McLaughlin, klinička dijetetičarka iz Centra za prehranu Frances Stern pri Medicinskom centru Tufts.
Iako postoji mnogo načina za snižavanje krvnog tlaka, jedno piće može imati posebno snažan učinak, smatraju nutricionisti koji su govorili za Parade. Riječ je o soku od cikle.
Nutricionisti preporučuju sok od cikle
„Cikla je izvor nitrata koje tijelo pretvara u dušikov oksid“, kaže Julia Zumpano, nutricionistica s Klinike Cleveland. „To može opustiti i proširiti krvne žile, poboljšati protok krvi i smanjiti tlak u krvnim žilama.“
Nicole Roach, glavna dijetetičarka bolnice Lenox Hill, također preporučuje sok od cikle.
„Cikla sadrži i kalij, još jedan elektrolit koji pridonosi snižavanju krvnog tlaka“, kaže ona.
Iako i konzumacija same cikle može imati određeni učinak na krvni tlak, „sok od cikle predstavlja koncentriraniji izvor nitrata“, objašnjava Zumpano.
Cikla je također bogata antioksidansima i vlaknima, što dodatno pridonosi zdravlju srca i krvnih žila, dodaje nutricionistica Mary Mosquera Cochran iz Medicinskog centra Sveučilišta Ohio.
Ne postoji velik broj istraživanja koja potvrđuju učinak soka od cikle na krvni tlak, no nekoliko manjih kliničkih studija pokazalo je obećavajuće rezultate.
Jedno istraživanje iz 2019. godine pratilo je zdrave ispitanike koji su pili ili sok od cikle ili placebo napitak od cikle iz kojeg su nitrati uklonjeni. Istraživači su utvrdili da je kod ispitanika koji su pili pravi sok od cikle sistolički krvni tlak pao u prosjeku za 5,2 mmHg već nakon 30 minuta.
Napomena: Ako imate visoki krvi tlak obavezno se konzultirajte sa svojim liječnikom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas