Ruski trik za zagrijavanje stopala i poboljšanje cirkulacije

Postoji jednostavno rješenje u obliku stare ruske metode koju su nekada koristili njihovi vojnici, a koja će vam pomoći da vam stopala ne budu hladna, čak i kada je vani jako hladno. To je domaća "izolacija" za vaše cipele.
Prije svega, važno je ne nositi uske cipele ili čizme tijekom najgore zime; idealno bi bilo da budu čak i pola broja veće. Kada stopala nemaju prostora za "disanje" ili kada je obuća uska, cirkulacija krvi je otežana i sloj zraka nestaje.
Također je važno da su vam stopala suha kako biste spriječili da im bude hladno, što znači da se ne bi trebala znojiti. Zato nanesite antiperspirant na oba stopala prije nego što obujete cipele – to će ih održati suhima. U većini prodavnica obuće možete kupiti i vodootporni sprej koji štiti cipele i čizme od vode, vlage, prljavštine i snijega, piše Metropolitan.
Ovako se Rusi zagrijavaju
A evo i ruske vojne metode, koja je jednostavna, brza i jeftina, a s njom vam neće biti hladno. Ispod originalnog uloška u cipelama potrebno je dodati još jedan - napravljen od aluminijske folije za kuhinju. Možete kupiti i posebnu reflektirajuću aluminijsku foliju, koja se prodaje u trgovinama građevinskog materijala i daje još bolji efekt. Nacrtajte oblik na foliji oblik originalnog uloška, a zatim ga izrežite.
Najvažnije je postaviti folijski uložak ispred originalnog , jer folija treba izolirati hladnoću koja dolazi iz potplata. Ako napravite suprotno, može doći do kondenzacije , što će uzrokovati znojenje i vlagu stopala. Još bolji savjet je da zamijenite originalni uložak novim - od filca Ovo će isto poslužiti, iako nije obavezan korak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
