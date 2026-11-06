ISTRAGA U SRBIJI
Novi detalji slučaja Danke Ilić: Uhićeno osam policajaca zbog smrti brata optuženog
Osam policijskih službenika Uprave kriminalističke policije uhićeno je u sklopu istrage smrti Dalibora Dragijevića, brata jednog od optuženih za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Boru, neslužbeno doznaje Nova.rs.
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Prema neslužbenim informacijama, očekuju se nova privođenja povezana s ovim slučajem, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Nišu.
Kako doznaje Nova.rs, riječ je o pripadnicima Odjela za posebne akcije Uprave kriminalističke policije.
Podsjetimo, Dalibor Dragijević iz mjesta Zlot, pokraj Bora, uhićen je 6. travnja prošle godine zbog sumnje da je pomogao svom bratu Dejanu Dragijeviću premjestiti tijelo dvogodišnje Danke Ilić, za čije su ubojstvo optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković.
Srbijanski MUP tada je objavio da je Dalibor Dragijević preminuo u službenim prostorijama te da je uzrok smrti prirodan, što je navodno utvrdio mrtvozornik.
Međutim, obdukcijom provedenom na Institutu za sudsku medicinu utvrđene su brojne ozljede na tijelu preminulog koje su dovele do njegove smrti, čime su opovrgnuti prvotni navodi MUP-a.
Dragijević je imao slomljena rebra s obje strane prsnog koša, podljeve po cijelom tijelu, a na tabanima mu se, prema nalazima obdukcije, tkivo odvojilo od kostiju uslijed udaraca.
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