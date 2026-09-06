Zelenski Witkoffu i Kushneru: Za nas ste bolji od protuzračnih sustava Patriot

Witkoff i Kushner posjetili su Moskvu nekoliko puta od 2025. godine, ali u sklopu svojih posredničkih napora još nisu bili u Kijevu, što je izazvalo nezadovoljstvo u ukrajinskim krugovima. Zelenski je u travnju rekao da je putovati u Moskvu a da se ne posjeti Kijev znak nepoštovanja.