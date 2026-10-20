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od 9 do 13 sati

Policija za srijedu najavila posebnu akciju: Evo tko i gdje će biti pod posebnim povećalom

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Hina
|
20. lis. 2026. 12:00
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parking - pixabay
Pixabay/Ilustracija / Pixabay/Ilustracija

U Splitsko-dalmatinskoj županiji policija će u srijedu, od 9 do 13 sati, provoditi pojačani nadzor korištenja europskih parkirališnih karata za osobe s invaliditetom i parkiranja na mjestima rezerviranima za njih, radi sprječavanja zlouporaba i zaštite prava osoba s invaliditetom.

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Nadzor će biti usmjeren na utvrđivanje nepropisnog parkiranja na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom te zlouporabe europskih parkirališnih karata, izvijestila je policija u ponedjeljak.

Europska parkirališna karta javna je isprava koja omogućuje parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na posebno obilježenim parkirališnim mjestima sa znakom pristupačnosti. Vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja na nju ima pravo ili se ta osoba nalazi u vozilu.

Pravo na izdavanje karte imaju osobe s najmanje 80 posto tjelesnog oštećenja, osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 60 posto te vozila udruga osoba s invaliditetom.

Iz policije pozivaju vozače da poštuju prometne propise i parkirališna pravila te odgovornim ponašanjem pokažu solidarnost i uvažavanje potreba osoba s invaliditetom.

Teme
osobe s invaliditetom parkiranje policijski nadzor zlouporaba

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