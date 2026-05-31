"ne smije biti napada"

Glavni direktor IAEA-e zabrinut zbog napada na najveću europsku nuklearnu elektranu: "To je isto kao igrati se vatrom"

Hina
31. svi. 2026. 08:23
Rafael Mariano Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, speaks during the Milken Institute Global Conference 2026 in Beverly Hills, California, U.S., May, 4, 2026. REUTERS/Mike Blake
Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Mariano Grossi izrazio je u subotu zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane Zaporižja (ZNPP), pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu, izvijestila je agencija na društvenoj mreži X.

IAEA je priopćila da ju je o incidentu obavijestila uprava elektrane, a koja se nalazi pod ruskom kontrolom. 

"Glavni direktor IAEA-e, Rafael Mariano Grossi, izražava ozbiljnu zabrinutost zbog prijavljenog incidenta, koji ugrožava, kako sedam neizostavnih stupova za osiguranje nuklearne sigurnosti tijekom sukoba, tako i pet konkretnih načela za zaštitu ZNPP-a", istaknuli su iz agencije. 

Ta načela, naglašavaju, jasno navode da "ne smije biti nikakvih napada iz elektrane niti protiv elektrane". Prema navodima agencije, koja je zatražila pristup pogođenoj zgradi turbine kako bi iz prve ruke procijenila štetu, riječ je o prvom napadu dronom unutar perimetra elektrane od travnja 2024. godine.

"Napadati nuklearna postrojenja isto je kao igrati se vatrom", poručio je Grossi. 

Iz IAEA-e su kazali kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi pojedinosti o događaju, dodajući kako nema neposrednih izvješća o ozlijeđenima niti o šteti na nuklearnim sustavima elektrane.

