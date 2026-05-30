Milanović: Da se ne lažemo većini nas je 1991. nejasna godina, teška i komplicirana

"1991. godina je bila teška i komplicirana za Hrvatsku. Da se ne lažemo većini nas je to nejasna godina koja je počela na jedan način, s još tračcima optimizma, ali već dubokom zabrinutošću. Sjetimo se siječnja '91. i traumatičnih sastanaka predsjedništva tadašnje SFRJ, prijetnji izlaskom vojske na ulice. To se sve događalo nakon Nove godine. Da bi taj pandemonij kulminirao krajem 1991. godine i početkom 1992. godine sa Sarajevskim primirjem. U međuvremenu dogodile su se mnoge grozne i mnoge velike stvari. Počeo je rat, počela su ubojstva civila i napad na Hrvatsku. I Pakrac i Plitvice i na kraju tragedija i katarza Vukovara. Dogodile su se i velike političke odluke Hrvatske i trenuci koji nisu česti, a u kojima je nacija ujedinjena i djeluje kao jedno. Kao recimo donošenje Božićnog ustava u prosincu 1990. godine kada je praktički čitav saziv Sabora aklamacijom izrabrao hrvatski Ustav, tu nije bilo strančarenja...", rekao je Milanović