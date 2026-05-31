Zašto dolazi do titranja oka i kada ta pojava može biti razlog za zabrinutost?
Titranje oka jedna je od češćih pojava s kojom se gotovo svatko susreo barem jednom u životu. Iako uglavnom nije riječ o ozbiljnom zdravstvenom problemu, neugodno trzanje kapka može trajati satima ili čak danima, što mnogima stvara nelagodu i otežava svakodnevne aktivnosti.
Najčešći uzroci titranja oka povezani su sa stresom, umorom i nedostatkom sna. Organizam na taj način često reagira na iscrpljenost, a problem mogu dodatno pogoršati povećan unos kofeina, pušenje ili anksioznost. Kod nekih osoba titranje se javlja i zbog osjetljivosti na svjetlost, dugotrajnog gledanja u ekran ili suhoće očiju.
Ponekad uzrok mogu biti i određeni lijekovi, ali i nedostatak važnih nutrijenata poput magnezija i vitamina B. Titranje se najčešće osjeća na kapku, ali kod pojedinih ljudi može zahvatiti i dio lica, piše klix.ba.
Iako nije bolno, titranje oka zna biti vrlo iritantno. Dobra vijest je da u većini slučajeva prolazi samo od sebe, posebno nakon odmora i kvalitetnog sna.
Kako bi se simptomi ublažili kod kuće, preporučuje se dovoljno sna, smanjenje stresa te manji unos kofeina. Također, korisno je u prehranu uključiti namirnice bogate vitaminima i mineralima koji pridonose pravilnom radu mišića i živaca.
Uz titranje oka ponekad se mogu pojaviti i drugi simptomi poput crvenila, suhoće, natečenosti ili iritacije oka. Ako se titranje nastavi dulje od sedam dana, počne utjecati na vid ili otežava svakodnevne obveze, potrebno je potražiti pomoć liječnika ili oftalmologa.
