Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru

U noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte, oblačno s grmljavinskim pljuskovima, pojačan na mahove jak do olujan sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti u sjeverozapadnim krajevima uz grmljavinske pljuskove moguća je tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena. Temperatura zraka u padu najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17C, a na Jadranu oko 23C. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a nakon prolaza fronte zapuhati će bura i brzo se širiti sa sjevernog prema srednjem Jadranu.