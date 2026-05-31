vremenska prognoza
Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
Anticiklona nad Europom slabi, a topli zrak se premješta prema istoku i jugoistoku. Nad Europskim kopnom se uspostavlja visinsko zapadno strujanje u kojem će serija ciklona s Atlantika cijeli idući tjedan djelovati na vrijeme donoseći kišu, grmljavinske pljuskove, a sjeverno od Alpa može biti i jakih nevremena povezanih uz jak razvoj olujnih oblaka te je mjestimice nad Bavarskom moguća i pojava tornada.
Noćas je neočekivano i neprognozirano, kao uvod u predstojeću promjenu vremena preko naših krajeva brzinom od oko 80 km/h prošla manja količina nestabilnog zraka u obliku linije nestabiliteta uzrokujući mjestimice pojačan vjetar, rijetku grmljavinu i poneki pljusak.
Danas u nedjelju poslijepodne i navečer promjena vremena povezana uz približavanje hladnog nestabilnog zraka Atlantskog porijekla. Nad Genovskim zaljevom i sjevernom Italijom i sjevernim Jadranom razvit će se plitka ciklona koja će se brzo premještati prema jugoistoku. Tijekom prijepodneva sa zapada povećanje naoblake, a krajem dana jače naoblačenje u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Prije prolaza fronte jugozapadno strujanje će s Jadrana donijeti vlažan zrak te će vrijeme biti sparno. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti i na Jadranu od 28 do 34C.
U noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte, oblačno s grmljavinskim pljuskovima, pojačan na mahove jak do olujan sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti u sjeverozapadnim krajevima uz grmljavinske pljuskove moguća je tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena. Temperatura zraka u padu najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17C, a na Jadranu oko 23C. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a nakon prolaza fronte zapuhati će bura i brzo se širiti sa sjevernog prema srednjem Jadranu.
Temperatura mora je od 19 do 21C međutim valovi podignuti vjetrom izmiješat će površinski sloj mora te dići hladniju vodu iz dubina na površinu. Ultra ljubičasto zračenje sunca je jako te je UV indeks visok, a u planinskim krajevima vrlo visok.
