neugodni "stanari"
Ovo su znakovi da su u trešnjama crvi. Riješite ih se za nekoliko minuta jednostavnim trikom
Na prvi pogled mogu izgledati potpuno zdravo, no i u naizgled savršenim trešnjama često se skrivaju neugodni "stanari"
Stručnjaci upozoravaju da postoje jasni znakovi po kojima možete prepoznati jesu li trešnje pune ličinki — a postoji i jednostavan trik kojim ih se možete riješiti u svega nekoliko minuta.
Sitne rupice i promjene boje prvi znak upozorenja
Crvljive trešnje često otkrivaju male promjene na površini ploda koje pažljivom oku ne promiču, piše Metropolitan.
Prvi korak je pregled kore trešnje. Plodovi u kojima se nalaze ličinke često imaju sitne rupice, male točkice ili blaga udubljenja. Riječ je o tragovima mjesta na kojima su kukci položili jajašca. Ponekad se oko peteljke mogu primijetiti i male pukotine.
Važan pokazatelj mogu biti i boja te opći izgled ploda. Svježe i zdrave trešnje obično imaju ravnomjernu boju, sjajnu površinu i čvrstu strukturu. Kod crvljivih trešanja površina može izgledati mutnije, a boja neujednačeno, zbog čega plod djeluje manje svježe.
Mekane i "spužvaste" trešnje često kriju ličinke
Stručnjaci savjetuju da obratite pozornost i na čvrstoću ploda. Ako je neka trešnja znatno mekša od ostalih ili pod prstima djeluje spužvasto, moguće je da je unutrašnjost već oštećena.
Najsigurniji način provjere ipak je prerezati plod ili zagrizti u njega. Ako unutra primijetite oštećenja ili malu bijelu ličinku, nema sumnje da je trešnja crvljiva.
Jednostavan trik sa slanom vodom
Postoji i jednostavan trik kojim možete natjerati ličinke da same izađu iz trešanja.
Plodove stavite u posudu s vodom u koju ste dodali malo soli i ostavite ih da stoje deset do petnaest minuta. Ako se u trešnjama nalaze ličinke, ubrzo će isplivati na površinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
