Paris Saint-Germain F.C. osvojio je svoj drugi uzastopni europski naslov, nakon čega je krenulo veliko slavlje u francuskoj prijestolnici. Oko 20.000 ljudi okupilo se u subotu navečer na prestižnoj aveniji Champs-Élysées u Parizu, uobičajenom mjestu proslava i okupljanja u glavnom gradu, a slavlje su obilježili neredi i sukobi s policijom. Na snage reda bacani su razni predmeti u blizini avenije, a incidenata je bilo i kod četvrti Porte de Saint-Cloud u blizini Parka prinčeva, stadiona PSG-a na kojem se finale prenosilo na velikim ekranima pred više od 48.000 navijača.