VIDEO / Kebab za jedan euro izazvao kaos u Njemačkoj: Na policiju bacali kamenje, boce, stolice, čak i romobil

Instagram

Otvaranje nove kebabdžinice u njemačkom Dortmundu završilo je nasiljem i sukobima s policijom. Vlasnici lokala privukli su velik broj ljudi najavom promotivne cijene kebaba od samo jednog eura, ali i nagradnim igrama, no događaj je ubrzo izmaknuo kontroli. Na mjesto događaja stigle su brojne policijske snage, a u neredima su sudjelovali i maloljetnici.

Podijeli

Oglas

Stotine ljudi, među kojima je bilo mnogo djece i tinejdžera, okupile su se u nedjelju poslijepodne ispred novootvorenog lokala kako bi iskoristile posebnu ponudu. Zbog velikog interesa vlasnik je angažirao i zaštitarsku službu, no ona nije uspjela obuzdati okupljenu masu. Situacija se toliko pogoršala da je vlasnik pozvao policiju.

Dolazak policijskih službenika dodatno je zaoštrio situaciju. Prema riječima policijske glasnogovornice, na njih su počele letjeti boce, kamenje, pirotehnička sredstva, električni romobil, stolice. U jednom je trenutku zbog nereda na prometnoj ulici morao biti obustavljen i tramvajski promet, piše Krone.at.

Pozvana interventna, poletio i helikopter

U sukobima je oštećeno i policijsko vozilo, koje je pogođeno kamenjem. Zbog ozbiljnosti situacije pozvane su dodatne policijske snage, uključujući postrojbu interventne policije, a događaj je iz zraka nadzirao policijski helikopter.

Dortmundski policijski načelnik Tim Frommeyer upozorio je na sve češće nasilne incidente na javnim okupljanjima. Istaknuo je kako se pojedini događaji i okupljanja sve češće nađu pod kontrolom ljudi kojima nije cilj sudjelovati u proslavi ili događaju, nego izazivati nasilje.

Policija je tijekom intervencije kod jedne osobe, koja se oglušila na naredbu da napusti mjesto događaja, pronašla plinski pištolj. Pokrenuto je nekoliko kaznenih postupaka, među ostalim zbog narušavanja javnog reda i mira, oštećenja imovine i vrijeđanja.

Među osumnjičenima za napade navodno je bilo i djece. U incidentima, srećom, nitko nije ozlijeđen, a jedna je osoba u početku privremeno privedena.

Istražitelji sada pregledavaju brojne videosnimke kako bi identificirali ostale sudionike nereda i utvrdili tko je sve sudjelovao u napadima.

Vlasnik bi mogao snositi troškove policijske intervencije

Pod povećalom istražitelja našao se i vlasnik lokala. Policija razmatra postoji li osnova da ga se pozove na odgovornost te bi li mogao snositi troškove intervencije.

Policijska glasnogovornica upozorila je da organizatori koji putem društvenih mreža intenzivno reklamiraju otvaranje lokala, osobito uz nagradne igre i posebne ponude, moraju računati na velik odaziv građana i osigurati odgovarajuće mjere sigurnosti.

Iako je vlasnik angažirao zaštitare, oni su se pokazali potpuno nemoćnima pred masom okupljenih ljudi.

Najavljivali i nagradnu igru za iPhone 18 Pro Max

Otvaranje lokala pod nazivom Food Lover na istoku Dortmunda danima se najavljivalo na društvenim mrežama. Na Instagram profilu foodloveressen objavljivani su brojni promotivni videozapisi, a jedan od vlasnika, koji se predstavlja kao Musti, pozivao je građane da dođu na otvorenje.

Osim kebaba za jedan euro, najavljivane su i nagradne igre, među kojima izvlačenje za putovanje u Saudijsku Arabiju te iPhone 18 Pro Max.

Međutim, zbog neočekivano velikog odaziva organizatori su na sam dan otvorenja odustali od nagradnih igara. U jednoj od objava Musti je poručio pratiteljima da se izvlačenja neće održati jer je nastao prevelik kaos. Na snimci se vidi i prekriženi promotivni plakat s prikazom mobitela i najavljenog putovanja.

Nakon incidenta vlasnici su na Instagramu najavili opširno priopćenje. Naveli su da se ispred lokala okupilo više od tisuću ljudi, ali i osudili ponašanje dijela okupljenih.

"Nažalost, neki se uopće nisu znali ponašati i mi takvo ponašanje ne podržavamo", poručili su.