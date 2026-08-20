NEUOBIČAJENA METODA
Njemačka vojska mlade privlači - kebabom
Njemački Bundeswehr osmislio je novi način privlačenja kandidata u svoje redove. Građani se sada mogu informirati o mogućnostima zapošljavanja u zdravstvenoj službi njemačke vojske skeniranjem QR kodova otisnutih na omotima za kebab koji se koriste diljem zemlje.
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Iz njemačkog Ministarstva obrane objasnili su da kampanja nije usmjerena samo na mlade koji tek biraju buduće zanimanje. Njome žele doprijeti i do ljudi koji razmišljaju o promjeni karijere, kao i do kvalificiranih radnika zainteresiranih za novi profesionalni put.
Kampanja s omotima za kebab dio je šire strategije oglašavanja Bundeswehra, čiji je cilj promotivne poruke približiti potencijalnim kandidatima na mjestima koja posjećuju u svakodnevnom životu.
Vlasnici kebabdžinica za sudjelovanje u kampanji ne primaju naknadu, već se u distribuciju promotivnog materijala uključuju dobrovoljno. Zauzvrat besplatno dobivaju ambalažu s oznakama i porukama Bundeswehra, navodi Ministarstvo obrane, a prenosi Politico.
Njemačka nije jedina europska država koja posljednjih godina pokušava privući nove pripadnike vojske nekonvencionalnim kampanjama.
Britanska vojska je, primjerice, 2019. pokrenula reklamnu kampanju usmjerenu prema skupinama mladih koje je opisivala izrazima poput "preosjetljivih", "ovisnika o selfijima" i "zombija na mobitelima".
Bundeswehr želi više od 260.000 vojnika
Francuska je 2024. pokrenula nacionalnu multimedijsku kampanju za privlačenje novih pripadnika oružanih snaga. Nizozemska, pak, od 2023. mladima omogućuje da provedu godinu dana u uniformi i za to primaju plaću.
Nova njemačka kampanja pojavila se u trenutku kada Berlin intenzivno radi na povećanju broja pripadnika svojih oružanih snaga.
Bundeswehr je krajem srpnja imao 186.705 aktivnih pripadnika, što predstavlja najveći broj u posljednjih 13 godina. Njemački planovi, međutim, znatno su ambiciozniji.
Do 2035. godine broj pripadnika Bundeswehra trebao bi premašiti 260.000, kako bi Njemačka mogla ispuniti NATO-ove ciljeve povezane s potrebnim vojnim sposobnostima.
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