Analizirali meso u ćevapima i kebabima, rezultati otkrili što se zapravo nalazi u njima

Rezultati su pokazali da je samo 28 posto kebaba i ćevapa sadržavalo isključivo meso navedeno na deklaraciji. U čak 60 posto uzoraka pronađeno je i meso drugih životinjskih vrsta, bilo kao zamjena za deklarirano meso ili kao dodatak. U proizvodima su često bile prisutne i veće količine masnoće, soje i soli.