ŠTO ZAPRAVO JEDEMO?
Analizirali meso u ćevapima i kebabima, rezultati otkrili što se zapravo nalazi u njima
Genetska analiza mesa u ćevapima i kebabima pokazala je da je velik dio ispitanih proizvoda sadržavao meso životinjskih vrsta koje nisu bile navedene na deklaraciji, a u nekima je pronađena i svinjetina koja nije bila navedena među sastojcima.
Oglas
Pomoću PCR metode provjeravali su prisutnost mesa četiri životinjske vrste – ovce, piletine, govedine i svinjetine.
Rezultati su pokazali da je samo 28 posto kebaba i ćevapa sadržavalo isključivo meso navedeno na deklaraciji. U čak 60 posto uzoraka pronađeno je i meso drugih životinjskih vrsta, bilo kao zamjena za deklarirano meso ili kao dodatak. U proizvodima su često bile prisutne i veće količine masnoće, soje i soli.
Skuplje meso zamjenjivali jeftinijim
Pokazalo se da su skuplje vrste mesa, poput janjetine, često zamjenjivane jeftinijima, najčešće piletinom, koja pritom nije bila navedena u sastavu proizvoda.
Tako su neki ćevapi reklamirani kao janjeći zapravo sadržavali pileće ili goveđe meso, a pojedini uopće nisu imali janjetinu. U tri uzorka kebaba deklariranih kao janjeći pronađena je svinjetina, što je posebno problematično za ljude koji je ne jedu iz vjerskih ili kulturnih razloga.
Pileći kebabi uglavnom su bili ispravno deklarirani, uz iznimku jednog uzorka u kojem je otkrivena i govedina.
Ipak, rezultati ne znače da svi ćevapi i kebabi sadržavaju pogrešno deklarirano meso. Istraživanje je obuhvatilo ograničen broj uzoraka iz Poljske i Njemačke, no slični nalazi zabilježeni su i u drugim dijelovima svijeta.
I ranije su otkrivene nepravilnosti
U Velikoj Britaniji još je 2009. godine analizirano 494 uzorka kebaba i ćevapa iz 76 različitih područja. Istraživanje je pokazalo da je 40 posto proizvoda bilo pogrešno deklarirano, dok je u 35 posto pronađeno meso životinjskih vrsta koje nisu bile navedene na deklaraciji. U šest kebaba otkrivena je i neprijavljena svinjetina.
Osim problema s deklaracijama, pojedini proizvodi imali su i vrlo nepovoljan nutritivni sastav. Neki su sadržavali čak 1990 kalorija, što odgovara 95 posto preporučenog dnevnog unosa kalorija za žene. Količina zasićenih masti dosezala je 346 posto preporučenog unosa, a količina soli 277 posto dnevne preporuke.
Problem mogu biti i masnoće te higijena pripreme
Jedan od problema s ćevapima i kebabima koji se pripremaju u ugostiteljskim objektima jest mogućnost da sadržavaju drukčiju vrstu mesa od one navedene na deklaraciji. Osim toga, mogu imati visok udio masti, soli i kalorija, kao i različite aditive i konzervanse.
Rizik predstavlja i neodgovarajuća higijena tijekom pripreme. Meso na okomitom ražnju često se više puta zagrijava, što može povećati opasnost od bakterijske kontaminacije.
Kvaliteta hrane i transparentno navođenje sastojaka zato ostaju važni čimbenici pri odabiru proizvoda.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas