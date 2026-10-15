"Crni Rusi" prijete novim upadima na granice EU-a i NATO-a. Tko su oni?

"Riječ je o svojevrsnom projektu specijalnih službi. Ne znamo koliko je on stvarno fizički organiziran. No, čini se da je riječ o posredničkoj strukturi koja služi za prikrivanje određenih aktivnosti, kojima se po potrebi mogu pripisati razni događaji, sabotaže na granicama i slično. Drugim riječima, poruka je: nismo to bili mi, to su neki aktivni građani koji izražavaju svoje stavove, a mi nismo krivi. Kao i obično, to su mali zeleni ljudi, samo na novoj razini. Prije su bili zeleni, a sada su postali crni", rekao je Halko.