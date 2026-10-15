UPALI U LATVIJU
"Crni Rusi" prijete novim upadima na granice EU-a i NATO-a. Tko su oni?
Skupina koja se naziva „Crni Rusi” preuzela je odgovornost za incident na latvijsko-bjeloruskoj granici početkom listopada, kada su naoružani i maskirani muškarci pokušali prebaciti 20 migranata u Latviju, a potom oštetili graničnu infrastrukturu.
Stručnjaci smatraju da bi skupina mogla biti paravan za hibridne operacije koje organiziraju ruske i bjeloruske obavještajne službe.
Kako je ranije izvijestila Latvijska televizija, u noći s 5. na 6. listopada maskirani i naoružani muškarci pokušali su iz Bjelorusije ući u Latviju s 20 migranata. Pratitelji migranata prijetili su latvijskim vojnicima koji su im pokušali spriječiti prelazak granice. Nakon nekoliko sati maskirani muškarci ipak su ušli na latvijski teritorij i oštetili graničnu infrastrukturu.
Odgovornost za incident preuzela je slabo poznata skupina iz Bjelorusije koja se naziva „Crni Rusi” (Black Russians). Pritom je najavila da će nastaviti slične operacije. Nije jasno zašto bi se skupina koja se predstavlja kao kriminalna javno oglašavala i preuzimala odgovornost za svoje postupke umjesto da ostane anonimna, piše LSM.
Prijete novim operacijama
Osoba koja se predstavila kao Neman, navodni glasnogovornik „Crnih Rusa”, objavila je na Telegramu videozapis u trajanju od jedne minute. Lice joj je bilo prekriveno, a glas izmijenjen.
U snimci se navodi: "Službeno preuzimamo odgovornost za incident na latvijsko-bjeloruskoj granici u župi Kaplava, u regiji Krāslava. Potvrđujemo da je u noći s 5. na 6. listopada skupina od troje aktivista 'Crnih Rusa' prešla granicu i sukobila se s latvijskim vojnicima. Potom su ponovno ušli na latvijski teritorij u blizini sela Matuliški, ukrali nadzorne kamere, oštetili opremu i prošli neopaženo."
U videu se također poručuje da će „Crni Rusi” nastaviti s navodnim sabotažama u susjednim zemljama Bjelorusije.
"To je bio samo test za Latviju koji nisu prošli. Uskoro ćete vidjeti nešto slično na drugim dijelovima naše granice. Europska unija i NATO kolos su na glinenim nogama koji će se urušiti nakon našeg prvog udarca", poručio je Neman.
Stručnjaci sumnjaju na obavještajnu operaciju
Jānis Sārts, direktor NATO-ova Centra izvrsnosti za strateške komunikacije sa sjedištem u Rigi, smatra da takva skupina u stvarnosti možda uopće ne postoji te da je riječ o informacijskoj operaciji obavještajnih službi. Prema njegovim riječima, neovisne skupine takve vrste ne mogu djelovati u Rusiji i Bjelorusiji.
Sārts smatra da je cilj izazvati snažne emocije, posebno među ljudima koji su zabrinuti zbog događanja na granici.
"Ono što se događa na granici izravno je povezano i s bjeloruskim i s ruskim vlastima. To što sada rade čista je informacijska operacija", rekao je.
Situaciju je usporedio s mađioničarskim trikom u kojem izvođač jednom rukom izvodi trik, a drugom odvlači pozornost publike.
Sličnog je mišljenja i Dmitry Halko, bjeloruski politički izbjeglica i vojni novinar koji živi u Poljskoj.
"Riječ je o svojevrsnom projektu specijalnih službi. Ne znamo koliko je on stvarno fizički organiziran. No, čini se da je riječ o posredničkoj strukturi koja služi za prikrivanje određenih aktivnosti, kojima se po potrebi mogu pripisati razni događaji, sabotaže na granicama i slično. Drugim riječima, poruka je: nismo to bili mi, to su neki aktivni građani koji izražavaju svoje stavove, a mi nismo krivi. Kao i obično, to su mali zeleni ljudi, samo na novoj razini. Prije su bili zeleni, a sada su postali crni", rekao je Halko.
Dodao je da takva skupina predstavlja prikladan način za prikrivanje različitih aktivnosti.
"Mislim da će se provokacije nastaviti i da možemo očekivati eskalaciju, još veću od one kojoj već svjedočimo. Sada imaju i smokvin list kojim se mogu pokriti – nismo mi, ništa ne znamo", upozorio je Halko.
Latvijske službe pokrenule kazneni postupak
Latvijska Državna sigurnosna služba (VDD) upozorila je na skupinu pojedinaca sa sjedištem u Bjelorusiji koji se nazivaju „Crni Rusi”.
VDD je 9. listopada pokrenuo kazneni postupak zbog osnivanja kriminalne organizacije s ciljem počinjenja osobito teških kaznenih djela protiv mira te protiv Latvije i Ukrajine.
Sigurnosna služba zasad se suzdržava od daljnjih komentara.
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