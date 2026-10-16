Zelenski: Europski čelnici nisu mi prigovarali zbog odnosa s Trumpom

Istaknuo je da Trumpov dogovor s Rusijom o uvozu dizela nije u redu i da se nakon toga ulazi na sklizak teren, na kojem bi mogli uslijediti i dogovor o ruskom plinu, ukidanje sankcija za bankarski sustav i određene pojedince, kao i za kemijsku industriju, a na kraju i za zamrznutu rusku imovinu.