"UŽIVAM NJIHOVU POTPORU"
Zelenski: Europski čelnici nisu mi prigovarali zbog odnosa s Trumpom
Ukrajina ima potporu svih europskih čelnika, izjavio je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, demantirajući izvješća da je s europske strane od njega traženo da spusti ton u razgovorima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
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“Nikakvih prijekora nije bilo tijekom današnjih susreta. Od svojih europskih kolega čuo sam isključivo podršku na čemu sam im zahvalan”, izjavio je Zelenski na konferenciji za novinare nakon što je sudjelovao na dijelu samita EU-a posvećenom Ukrajini i nakon nekoliko bilateralnih razgovora s čelnicima europskih zemalja.
Prema nekim medijskim izvješćima, iz Europe je traženo da ne podiže ton u odnosima s američkim predsjednikom Trumpom kako ga se ne bi dodatno razljutilo.
Upozorio na moguće posljedice dogovora s Rusijom
Na pitanje o njegovim odnosima s Trumpom i komentarima američkog predsjednika da je s njim teže pregovarati nego s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, Zelenski je rekao da mora braniti opstojnost svoje zemlje.
Istaknuo je da Trumpov dogovor s Rusijom o uvozu dizela nije u redu i da se nakon toga ulazi na sklizak teren, na kojem bi mogli uslijediti i dogovor o ruskom plinu, ukidanje sankcija za bankarski sustav i određene pojedince, kao i za kemijsku industriju, a na kraju i za zamrznutu rusku imovinu.
O napadima na ruske rafinerije: "Vidjet ćete"
Upitan hoće li Ukrajina nastaviti napadati ruske rafinerije, dok Trump traži zaustavljanje napada, Zelenski je rekao da obično ne govori o “detaljima naših operacija. Vidjet ćete".
Zelenski je rekao da Putin ne želi mir, nego želi uništiti Ukrajinu. “On ne poštuje našu suverenost i teritorijalni integritet, njemu nije dovoljan Donbas”, rekao je.
“Ako mi padnemo, 20 milijuna Ukrajinaca doći će u Europu, zato tražimo da ostanemo snažni i obranimo svoju zemlju”, rekao je ukrajinski predsjednik.
Starlinku smanjena brzina, Ukrajina nije mogla oboriti neke dronove
Zelenski je rekao da američki satelitski sustav Starlink, koji Ukrajina koristi za obaranje ruskih projektila, nije isključen, ali da mu je znatno smanjena brzina zbog čega nisu mogli oboriti neke iranske dronove Shahed.
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