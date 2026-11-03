ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Kremlj je u utorak potvrdio da će rusko izaslanstvo sudjelovati u novim trilateralnim pregovorima s Kijevom i Washingtonom u Abu Dabiju 10. i 11. studenog, u pokušaju pronalaska diplomatskog rješenja sukoba u Ukrajini.

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"Da, mogu potvrditi ovaj datum. Rusko izaslanstvo doista će otputovati u Abu Dabi 10. i 11. studenog i sudjelovati u trilateralnim pregovorima", rekao je glasnogovornik ureda ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Američki izaslanik Steve Witkoff najavio je u ponedjeljak da će se ovi pregovori održati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Dmitrij Peskov podijelio je da će rusko izaslanstvo ponovno predvoditi pregovarač Vladimir Medinski, kao i tijekom prethodnog kruga pregovora ranije ove godine, koji su obustavljeni nakon rata protiv Irana koji su pokrenuli Washington i Izrael.

Sukob na Bliskom istoku na nekoliko je mjeseci zasjenio ukrajinsko pitanje i gurnuo ga niže na listi prioriteta američke vlade.

Posljednji trilateralni sastanak ruske, ukrajinske i američke delegacije održan je sredinom veljače u Ženevi i nije rezultirao rješenjem sukoba izazvanog velikom ruskom ofenzivom u veljači 2022.

Diplomatsko rješavanje ovog rata, najsmrtonosnijeg u Europi od Drugog svjetskog rata, i dalje je u zastoju.

Moskva zahtijeva da se ukrajinska vojska potpuno povuče iz istočne regije Donjecka, što Kijev odbija, tvrdeći da bi to zemlju učinilo ranjivom na daljnje ruske napade.

"Rasprave će se usredotočiti na poslijeratne sigurnosne aranžmane, deeskalaciju, humanitarne napore i sljedeće korake prema miru“, objasnio je Steve Witkoff u ponedjeljak na X-u.

Također je podijelio da će američki pregovarači ovog tjedna otputovati u Bruxelles kako bi se sastali s "predstavnicima Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske unije i NATO-a radi razgovora o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu“.