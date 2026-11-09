Priveden brat Viktora Orbana zbog sumnje na trgovinu ljudima

AFP/ATTILA KISBENEDEK

Brat bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana priveden je zbog sumnje na trgovinu ljudima, objavio je mađarski premijer Peter Magyar na Facebooku. Prema medijskim izvješćima, policija je provela opsežnu akciju u Budimpešti i okolici, a istraga je u tijeku.

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Aron Orban, mlađi brat Viktora Orbana, navodno je među osobama privedenima u policijskoj akciji koja je u ponedjeljak ujutro provedena na nekoliko lokacija u Budimpešti i Peštanskoj županiji.

Kako prenosi mađarski portal Portfolio, policija je tijekom akcije uhitila nekoliko osoba i pretražila njihove domove.

Mađarski premijer Peter Magyar potvrdio je da je, prema informacijama koje su objavili mediji, Aron Orban priveden zbog sumnje na trgovinu ljudima. Dodao je da je istraga u tijeku.

Poslovne aktivnosti Viktorova brata i ranije su privlačile pozornost medija i istražitelja. Prema ranijim medijskim napisima, njegova je tvrtka državljane Vijetnama upisivala na dvodnevne tečajeve prve pomoći na Sveučilištu u Pečuhu. Takvi su tečajevi navodno mogli olakšati dobivanje schengenskih viza, piše Nova.rs.

Portfolio navodi i da je Aron Orban u jednom slučaju osobno intervenirao kako bi ubrzao postupak obrade zahtjeva za vizu.

Nadležne institucije najavile su da će naknadno objaviti dodatne informacije o istrazi. Zasad nisu poznate sve okolnosti slučaja, a sumnje protiv privedenih osoba tek trebaju biti razjašnjene u postupku.