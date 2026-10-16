ZAOKRET PREMA KIJEVU
Mađarska i Ukrajina približavaju se nakon godina napetosti. Evo što su dogovorili Zelenski i Magyar
Mađarska i Ukrajina dogovorile su se o uspostavi novih temelja međusobnih odnosa, izjavio je u petak mađarski premijer Peter Magyar nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, zauzevši pomirljiviji stav prema Kijevu od svog prethodnika.
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Magyar zauzima pomirljiviji stav prema Ukrajini od bivšeg premijera Viktora Orbana. Ipak, više je puta istaknuo da Mađarska neće slati oružje Ukrajini te je zahtijevao napredak u zaštiti prava etničke mađarske manjine u toj zemlji.
"Ukrajinskom predsjedniku izrazio sam punu solidarnost zbog ruske agresije na njegovu zemlju, koja je nečovječna", napisao je Magyar na Facebooku nakon sastanka sa Zelenskim u Bruxellesu, koji je opisao kao njihov prvi službeni bilateralni susret.
Magyar je također rekao da je Mađarska spremna pomoći Ukrajini svim raspoloživim diplomatskim sredstvima kako bi se postiglo primirje i uspostavio trajan mir.
Zelenskij je sastanak ocijenio "vrlo dobrim" te je rekao da su dvojica čelnika razgovarala o brojnim temama. Dodao je i da ne bi imao ništa protiv posjeta Budimpešti.
Novi odnosi važni za potporu EU-a Ukrajini
Poboljšanje odnosa Mađarske i Ukrajine ključno je za potporu Europske unije Kijevu u ratu protiv Rusije. Bivši premijer Orban protivio se slanju milijardi eura pomoći Ukrajini, kao i njezinu pristupanju Europskoj uniji.
Orban je protivljenje potpori Ukrajini u ratu s Rusijom postavio u središte svoje predizborne kampanje uoči izbora u travnju, na kojima je nakon 16 godina na vlasti izgubio premijersku dužnost.
Dogovor o pravima mađarske manjine
Što se tiče položaja manjina, ukrajinski je parlament u ponedjeljak usvojio zakon kojim se proširuju prava govornika mađarskog jezika i pripadnika drugih manjina na obrazovanje na materinskom jeziku.
"Pozdravio sam politički dogovor Mađarske i Ukrajine o jačanju prava mađarske manjine u Zakarpatju", rekao je Magyar nakon sastanka.
Dodao je da usvajanje zakona o obrazovanju na jezicima manjina smatra "prvim korakom prema obnovi međusobnog povjerenja" između dviju zemalja.
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