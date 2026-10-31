Vučić ugostio Orbana: "Obojica smo izgubili, ali vratit ćemo se!"

"Možeš biti siguran Aleksandre da sam uvijek na tvojoj strani. Osim toga, znaš da je to bilo više od običnog prijateljstva između nas dvojice. Bio je to veliki uspjeh – unaprijeđenje odnosa, pa čak i bratstva, između Srbije i Mađarske, između Srba i Mađara. I dalje sam posvećen tome da nastavimo tim putem", rekao je bivši mađarski premijer.