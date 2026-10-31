"više od prijateljstva"
Vučić ugostio Orbana: "Obojica smo izgubili, ali vratit ćemo se!"
Donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je u subotu u Beogradu bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana nakon što su obojica, u razdoblju od samo sedam mjeseci, na parlamentarnim izborima u svojim zemljama izgubili vlast - Orban nakon 16, a Vučić nakon 14 godina.
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Vučić, koji je nosio listu Ujedinjena Srbija, okupljenu oko Srpske napredne stranke (SNS), u nedjelju 25. listopada je, sat i pol nakon zatvaranja birališta na parlamentarnim izborima, priznao poraz svog SNS-a i uvjerljivu pobjedu Studentske liste.
Orban je izbore, poslije 16 godina vlasti, izgubio u travnju ove godine od oporbene Tisze Petera Magyara.
Donedavni predsjednik Srbije Orbanu je bio domaćin u obiteljskoj kući svojih roditelja u okolici Beograda. Tijekom susreta istaknuo je da unatoč izbornim porazima nisu izgubili dostojanstvo, niti je narušeno njihovo prijateljstvo.
"Veoma mi je drago što mogu ugostiti Viktora Orbana, mog velikog prijatelja, mog brata. Lijepo ćemo provesti vrijeme ovdje, u kući mog oca, nedaleko od Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili na izborima, ali nismo izgubili svoje dostojanstvo, svoj ponos niti svoju vjeru. Dobro došao, Viktore", rekao je Vučić u video-snimci koju je objavio na Instagramu.
Orban je na dobrodošlicu uzvratio riječima "prijatelji uvek ostaju prijatelji" i da "pravi prijatelji postaju još bliskiji u teškim trenucima".
"Možeš biti siguran Aleksandre da sam uvijek na tvojoj strani. Osim toga, znaš da je to bilo više od običnog prijateljstva između nas dvojice. Bio je to veliki uspjeh – unaprijeđenje odnosa, pa čak i bratstva, između Srbije i Mađarske, između Srba i Mađara. I dalje sam posvećen tome da nastavimo tim putem", rekao je bivši mađarski premijer.
Orban je rekao kako se nada Srbi i Srbija biti uspješni u budućnosti i poželio sve najbolje Vučiću, njegovoj obitelji i srpskom narodu.
"Neka Bog blagoslovi tvoju pobitelj, tvoj narod i tebe", rekao je Orban.
Vučić je, zagrlivši Orbana, objavu završio porukom "Vratit ćemo se!".
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