FOTO / Hrvatska vojska pokazala s čime sve raspolaže: Pogledajte moćno naoružanje i opremu
Na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun od 9 do 19 sati za građane je pripremljen atraktivan prigodni program, uključujući statički prikaz naoružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme Hrvatske vojske.
Hrvatska vojska tijekom cijelog dana na Jarunu organizira raznovrstan program ispunjen edukativnim, interaktivnim i zabavnim sadržajima namijenjenima svim generacijama – od onih koji razmišljaju o vojnom pozivu do građana koji žele pobliže upoznati rad i sposobnosti Hrvatske vojske.
Marko Prpic/PIXSELL
U 17:30 sati predviđene su dinamične pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku.
Od 18 do 19 sati posjetitelji će moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja – Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske.
