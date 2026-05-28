Ovo je najbolja plaža u Europi
Plaža Monte Clérigo na Costa Vicentini, na jugozapadu Portugala, osvojila je titulu zahvaljujući spoju netaknute prirode i nenametljivog luksuza, objavio je European Best Destinations.
Dok Europu ovoga tjedna pogađa toplinski val, mnogi sanjaju o bijegu na more. Upravo zato u idealnom trenutku stiže nova lista najboljih europskih plaža za 2026. godinu.
Portal European Best Destinations svake godine sastavlja popis najljepših plaža Europe. U uži izbor ulazi deset plaža iz svake države, a ocjenjuju se prema prirodnoj ljepoti, dostupnosti, sadržajima i atmosferi.
Nakon toga odabire se 30 finalista o kojima odlučuje međunarodni žiri putnika.
Ove godine prvo mjesto pripalo je portugalskoj plaži Praia de Monte Clérigo, javlja Euronews.
Što Monte Clérigo čini posebnom?
Smještena na Costa Vicentini, na krajnjem jugozapadu Portugala, ova je plaža osvojila stručnjake jer privlači putnike koji traže “autentičnost, prirodu i nenametljiv luksuz daleko od prenapučenih turističkih odredišta”.
Plaža se nalazi unutar Parka prirode jugozapadnog Alenteja i obale Vicentine pa je okružena brojnim pješačkim stazama i netaknutom prirodom, idealnom za aktivni odmor.
U ocjenjivanju se uzimala u obzir i pristupačnost, a prema European Best Destinationsu, smještaj u ovom dijelu Portugala može biti i do tri puta jeftiniji nego u poznatijim turističkim mjestima.
Koje su još plaže među najboljima?
Drugo mjesto zauzela je plaža Voutoumi na grčkom otoku Antipaksosu. Zbog sitnog bijelog šljunka, kristalno čistog mora i zelenih brežuljaka proglašena je i najljepšom plažom Europe.
Treće i četvrto mjesto također su otišli u Grčku — plaži Fteri na Kefaloniji i slavnoj Elafonisi na Kreti.
Italija je zauzela peto mjesto zahvaljujući plaži Bogliasco, smještenoj u slikovitom ribarskom mjestu nedaleko od Genove.
Na listi se našla i Španjolska, i to sa zanosnom plažom Cala Mesquida na Mallorci, koja je završila na šestom mjestu.
Iako Norveška nije poznata kao klasična destinacija za kupanje, plaža Kvalvika na otočju Lofoti osvojila je sedmo mjesto. Do nje se može doći jedino pješice, što dodatno doprinosi dojmu netaknute i skrivene oaze.
Osmo mjesto pripalo je još jednoj grčkoj plaži — Roviniji na Krfu.
Turska plaža Kaputaş, koja se već našla na listi 50 najboljih plaža svijeta, završila je na devetom mjestu.
Top 10 zaključuje još jedna plaža s Krfa — poznata Paleokastritsa.
