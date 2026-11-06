Nevjerojatni iznos
Novi detalji afere Pavlek: Izvukao ne 30, nego čak 50 milijuna eura
Prvotna istraga u Skijaškom savezu je obuhvatila 11 godina i otkrila lažne fakture od 30 milijuna eura. Pavlekov laptop je pak otkrio da je izvlačenje novca trajalo duže od 25 godina, još od 90-ih.
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Odbjegli bivši direktor alpske skijaške reprezentacije Vedran Pavlek je prijetio predsjedniku Hrvatskog skijaškog saveza Mihi Glaviću da ga se ostavi na miru jer u laptopu ima 122.000 dokumenta koji dokazuju kome je sve isplaćivao novac. No, iako je Pavlek još u bijegu, baš njegov laptop je poslužio kao najveće dokazno oružje protiv samog! U njemu su zaista bili sačuvani dokumenti koji su pokazali da je razmjer izvlačenja novca iz Skijaškog saveza bio puno veći i trajao puno duže nego su i tužitelji Uskoka mogli prvotno pretpostaviti, piše Ivan Pandžić za 24sata.
Početkom godine je otvorena istraga u kojoj je Pavlek prvoosumnjičenik za izvlačenje 30 milijuna eura tijekom zadnjih 11 godina. Istražitelji su, analizirajući njegov laptop zaplijenjen u Turskoj, prvo otkrili da je novac izvlačen još od 2000. godine, dakle zadnjih 25 godina. Tada još nije bio poznat konačan iznos. Međutim, sada se pokazalo da je iznos izvučenog novca iz Skijaškog saveza oko 50 milijuna eura! Informaciju je prva objavila Iva Međugorac u tjedniku 7Dnevno, a 24sata su dobila neslužbenu potvrdu da to točan iznos i da se radi o 50 milijuna eura.
Uskoro se može očekivati i proširenje istrage, a procesuirat će se dodatno sve što nije u zastari.
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