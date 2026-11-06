Novi detalji afere Pavlek: Izvukao ne 30, nego čak 50 milijuna eura

Odbjegli bivši direktor alpske skijaške reprezentacije Vedran Pavlek je prijetio predsjedniku Hrvatskog skijaškog saveza Mihi Glaviću da ga se ostavi na miru jer u laptopu ima 122.000 dokumenta koji dokazuju kome je sve isplaćivao novac. No, iako je Pavlek još u bijegu, baš njegov laptop je poslužio kao najveće dokazno oružje protiv samog! U njemu su zaista bili sačuvani dokumenti koji su pokazali da je razmjer izvlačenja novca iz Skijaškog saveza bio puno veći i trajao puno duže nego su i tužitelji Uskoka mogli prvotno pretpostaviti, piše Ivan Pandžić za 24sata.