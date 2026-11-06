zabrinuti zbog intervencija
Zbog Maksimira reagirali i europski arhitekti, Plenkoviću i Tomaševiću poslali pismo
Prijepori oko izbora arhitektonskog rješenja za novi stadion Maksimir stigli su i na europsku razinu. Predsjednik Vijeća arhitekata Europe Daniel Fügenschuh uputio je pismo premijeru Andreju Plenkoviću i zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, u kojem izražava zabrinutost zbog događaja nakon završetka međunarodnog natječaja.
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Vijeće, koje zastupa interese oko 500.000 arhitekata iz 36 europskih zemalja, posebno problematizira pokušaje javnih tijela da naknadno ospore rezultate natječaja.
Podsjetimo, pobjedu na međunarodnom natječaju za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice odnijeli su Tommaso Fantini i Alberto Rossi iz milanskog ureda VG13 Architects. Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.
U pismu Fügenschuh ističe kako su transparentni i pravedni arhitektonski natječaji ključni za kvalitetu javnog prostora, profesionalnu neovisnost i ravnopravno sudjelovanje arhitekata. Poziva se i na europske dokumente koji naglašavaju važnost stručnog vrednovanja i poštovanja rezultata natječajnih postupaka, piše novinarka Jutarnjeg lista Patricia Kiš Terbovc.
Posebno upozorava da europsko tržište arhitektonskih usluga ne ovisi samo o mogućnosti sudjelovanja na natječajima nego i o povjerenju da će njihove odluke biti poštovane.
U Vijeću pritom podsjećaju na dugu hrvatsku tradiciju arhitektonskih natječaja, koja traje više od 150 godina i značajno je pridonijela kvaliteti javnih građevina i urbanih prostora.
Sličnu su zabrinutost izrazili i u pismu iz listopada 2023., a aktualni slučaj Maksimira ponovno je otvorio pitanje mogu li se rezultati transparentno provedenih natječaja zaštititi od naknadnih političkih intervencija.
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