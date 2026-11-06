Zbog Maksimira reagirali i europski arhitekti, Plenkoviću i Tomaševiću poslali pismo

U pismu Fügenschuh ističe kako su transparentni i pravedni arhitektonski natječaji ključni za kvalitetu javnog prostora, profesionalnu neovisnost i ravnopravno sudjelovanje arhitekata. Poziva se i na europske dokumente koji naglašavaju važnost stručnog vrednovanja i poštovanja rezultata natječajnih postupaka, piše novinarka Jutarnjeg lista Patricia Kiš Terbovc.